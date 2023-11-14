Централізація російських флотів

Якщо до цього моменту усі флоти (тобто Балтійський, Чорноморський та Тихоокеанський, ну і Каспійська флотилія) підпорядковувались керівництву своїх військових округів, а Північний флот – взагалі складав окремий ВО, то тепер усі російські флоти будуть підпорядковуватись напряму головкому ВМФ. Процес має завершитись до Нового року.

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"Бонусом" у російських військових флотів забирають їх берегові війська, які тепер стають повноцінними сухопутними військами. У випадку із Чорноморським флотом – ще в серпні цього року з'явились повідомлення про переформування 22-го армійського корпусу берегових військ на 18-ту загальновійськову армію, розгорнуту на тимчасово окупованій території Півдня України.

Оскільки цей процес відбувається через наказ Путіна як верховного головнокомандувача збройних сил Росії, то редукувати оцінку цього всього можна як завгодно, і все воно буде правильно.

До речі, планів переводити морську піхоту у сухопутні війська не було. Хоча зараз морпіхи у росіян і так використовуються лише як сухопутний інструмент, та й на всіх ділянках фронту боїв проти ЗСУ.

Втрачає зміст питання про те, що таки трапилось із командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим після удару 22 вересня 2023 року по Севастополю. На тлі описаних вище структурних змін він все одно втрачає автономність як посадовець, буквально – хоч чучелом, хоч тушкой.

Можливо, оцей фактор із централізацією управління насправді й пояснює, чому росіяни відвели в Новоросійськ на постійне розміщення лише нові кораблі:

2 фрегати проєкту 11356,

3 корвети проєкту 21631 "Буян-М",

один 22800 "Каракурт",

до 4 субмарин проєкту 636.6 (усі – носії "Калібрів"),

мінімум 2 патрульні кораблі проєкту 22160 "Васілій Биков" та найбільш боєздатні десантні кораблі.

Усі фрегати та сторожові кораблі радянської побудови, ракетні кораблі та катери, субмарина "Алроса" та деякі допоміжні судна і досі розміщуються саме в тимчасово окупованому Севастополі. У такому розподілі 50/50, зі збереженням присутності в Севастополі, може вбачатись більше політична складова для росіян. Вони досі, після початку жовтня 2023 року, не наважились використовувати свої надводні кораблі з баз в Криму для перешкоджання судноплавству до наших портів, катери-камікадзе все ж свою справу зробили.

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Правда, є щось є у цій формулі – "радянські кораблі в Севастополі". Але не меншу роль грає і воєнно-технічна складова – розміщення саме в Криму мережі судноремонтних заводів, які окупанти можуть використовувати для обслуговування кораблів Чорноморського флоту.

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До речі, про "Залив" та удар по ньому 4 листопада. ЗМІ цілком справедливо згадували, що на цьому заводі росіяни ведуть будівництво універсальних десантних кораблів проєкту 23900, які б в теорії мають стати російськими замінниками кораблів "Містраль". Але, скрегочучи зубами, російський Центр аналізу стратегій і технологій був вимушений визнати, що фактична побудова цих УДК перебуває ще на зародковій стадії, хоча по графіку їх мають здати до 2027 року.

Морська авіація Чорноморського флоту "тактичний відступ" з аеродромів у тимчасово окупованому Криму не провела. А там же не тільки древні 50-річні "Бе-12", але й "Су-27" та новіші "Су-30" також. Це окупантам дає можливість проводити провокації або зі скидом невідомих вибухових пристроїв на маршрути цивільного судноплавства, або ж взагалі із відстрілом протикорабельних чи протирадіолокаційних ракет.

Однак "тактичний відступ" зробили регулярні тренування палубної авіації на комплексі "НИТКА" біля Сак. Так, поки "Адмірал Кузнєцов" на постійному ремонті, літаки "Су-33" та "МіГ-29К" зі складу авіагрупи авіаносця з певною регулярністю тренувались на "НИТКА". "Бавовняний сезон" літа 2022 року ту практику припинив.

Слова речника Повітряних сил Юрія про те, що в Криму нема "МіГ-31К" під "Кинжали", означають, що в Бельбеку стоять таки перехоплювачі "МіГ-31БМ", технічні можливості яких дозволяють щонайменше ускладнювати наші ракетні атаки по військових об'єктах окупантів. Але, як бачимо, 4 листопада в росіян вкотре "щось пішло не так".

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ВМСУ у своїх щоденних зведеннях пишуть про російські кораблі та "Калібри" в Середземному морі не просто так, а, тому що угрупування флоту Росії біля Сирії складається саме із "вимпелів" Чорноморського флоту.

Зараз це угрупування складається із 1 фрегата проєкту 11356 "Адмірал Григорови", 1 корвета "Орехово-Зуєво" проєкту 21631 "Буян-М" (обидва є носіями "Калібрів", сумарний залп – до 18 ракет), корвет "Меркурій" і кілька допоміжних суден.

Ну і про найчутливіше питання – росіяни наразі накопичили 165 ракет 3М-14 "Калібр" та лише під 160 крилатих ракет повітряного базування типів Х-101/Х-555. Це дає підстави очікувати, що окупанти таки можуть задіяти Чорноморський флот для нових ударів по енергоінфраструктурі. З технічного погляду, їм ніщо не заважає відстрілювати "Калібри" хоч з акваторії Новоросійська, що вони, до речі, вже робили щонайменше один раз.