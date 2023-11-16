Про це 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Китай та США не приховували, що однією з головних тем зустрічі буде Україна. Зазначимо, що лідери країн зустрілися 15 листопада у Сан-Франциско.

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Нині Китай має серйозну економічну кризу. Вихід із неї, зокрема, може бути за допомогою США. Нині Сполучені Штати активно та вдало користуються своєю технологічною перевагою. Пекін дуже непокоїть те, що американські техногіганти можуть почати співпрацювати з Індією замість Китаю.

Сі Цзіньпін – не черговий китайський керівник. Його втретє переобрали на посаду глави держави. До того ж він міцно утримує контроль над Комуністичною партією КНР.

Для нього нині важливо в ході візиту не просто пофотографуватися з американським лідером. Ця зустріч розглядається як одна з ключових на шляху досягнення миру в Україні,

– наголосив Березовець.

КНР – чи не єдина держава у світі, до якої певною мірою прислухається Владімір Путін. Тим паче, у 2024 році в Росії заплановані президентські вибори.

Підтримка Китаю або "холодна" зустріч очільника Кремля у Пекіні для Путіна може означати великі серйозні проблеми. Президент Росії сподівається, що Китай є його найбільшим союзником. Йому важливо зберегти з ним відносини.

"Путін буде змушений прислухатися. До моменту своїх президентських виборів він є вразливим до прохань, які надходитимуть від Сі", – додав офіцер ЗСУ.

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Загроза для США

Китай для США є значно серйознішим противником, ніж Росія. Про це свідчать документи, які ухвалює Рада нацбезпеки країни та заяви американських високопосадовців.

КНР з другим населенням у світі, надпотужною економікою, надпотужним ВПК, армією та глобальними амбіціями має набагато більшу небезпеку для США у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Захід та США обрали стратегію прямої конфронтації з путінським режимом. Тим часом із Китаєм складаються зовсім інші відносини.

Американський президент Джиммі Картер свого часу розпочав епоху "потепління" у відносинах від США та Китаєм. Тоді багато в чому змінилася парадигма американо-китайських відносин. Нинішня ситуація між країнами, на думку Березовця, більше характеризується "потеплінням".

Американці обрали у випадку з Китаєм стратегію не прямої конфронтації, а стримування. Хочуть "обійняти" Китай, дати з одного боку можливість співпраці. А з іншого боку – не випускати з поля зору їхню військову машину,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Для КНР дуже важливо відновити відносини із США, які суттєво погіршив китайський шпигунський зонд. Саме тому напередодні зустрічі країна закупила у Сполучених Штатів Америки 3 мільйони тонн сої.

"У Китаї – це традиційна форма демонстрації прихильного ставлення. Усі сигнали, які надходили з Пекіна перед цією зустріччю, свідчили про те, що Пекін налаштований більш ніж конструктивно", – наголосив Тарас Березовець.

Що відомо про інцидент У лютому над територією США зафіксували повітряну кулю. Вона мала обладнання для стеження. У Пентагоні припустили, що її, найімовірніше, запустила КНР. Куля намагалася пролетіти над ракетною базою Сполучених Штатів. Китай тим часом стверджував, що ця куля – цивільний дирижабль, який через західні вітри відхилився від запланованого маршруту. Водночас у розвідці США заявили, що цей аеростат – частина масштабної програми У лютому над територією США зафіксували повітряну кулю. Вона мала обладнання для стеження. У Пентагоні припустили, що її, найімовірніше, запустила КНР. Куля намагалася пролетіти над ракетною базою Сполучених Штатів. Китай тим часом стверджував, що ця куля – цивільний дирижабль, який через західні вітри відхилився від запланованого маршруту. Водночас у розвідці США заявили, що цей аеростат – частина масштабної програми спостереження армії КНР.

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