Украине уже удалось уничтожить 15 русских кораблей. Потери россиян в море в эфире телемарафона озвучил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Россия в панике перебрасывает корабли из Крыма в Новороссийск: бегство зафиксировали на фото
Украина уничтожила 15 российских кораблей и еще 12 повредила
Более того, Плетенчук заявил, что еще 12 кораблей россиян были повреждены.
Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя. Это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага,
– рассказал он.
Детализуя то, как Украина нанесла удары по вражеским кораблям, спикер отметил, что далеко не все это – результат работы дронов. Однако, по его словам, на счету дронов достаточно много повреждений вражеских кораблей.
Плетенчук заметил, что Украина задает тренды в морской войне.
"Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", – отметил спикер.
Возможности сил России в Черном море значительно снизились
Плетенчук рассказал, что в последнее время возможности сил России в Черном море "значительно снизились" благодаря работе украинских Сил обороны. Российские военные вынуждены "держаться как можно дальше и значительно ограничены в своих действиях".
Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако опасность сохраняется. К сожалению, враг еще имеет носители крылатых ракет,
– добавил Плетенчук.
В то же время представитель заявил, что "движение украинских сил в направлении ослабления флота России будет продолжаться". В частности, Украина, по его словам, будет расширять свое влияние при первой же возможности.
Успешные операции Украины в море
- Одна из известнейших операций Украины в Черном море состоялась в апреле 2022 года, когда нашим военным удалось потопить крейсер "Москва".
- В августе 2023 года украинские военные атаковали большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в районе порта Новороссийска.
- В сентябре Силы обороны уничтожили большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". В начале ноября Силы обороны поразили в Крыму малый ракетный корабль "Аскольд" проекта "Каракурт".
- 10 ноября в Крыму украинские военные успешно поразили российские десантные корабли. Речь идет о судах проекта 11770 (класса "Серна").
- В то же время в ВМС ВСУ отмечают, что корабельная группировка россиян все еще очень серьезна, несмотря на успехи наших военных. Россия сосредотачивает в районе Черного моря более 30 боевых единиц достаточно серьезных классов.