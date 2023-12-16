Аналитики прокомментировали статью немецкого издания Bild, в которой утверждается, что до конца 2024 года российская армия хочет установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области, а к 2026 году полностью оккупировать Харьков, Днепр и Запорожье.

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ISW не может проверить правдивость этих планов

Аналитики из Института изучения войны отметили, что не могут проверить подлинность данных и подтвердить долгосрочные планы Кремля.

Однако они считают, что эти данные "правдоподобны", учитывая тот факт, что российские официальные лица, в частности диктатор Путин, вернулись к "экспансионистской риторике", а оккупанты продолжают наступательные операции, в частности, в Харьковской области.

Более того, аналитики предположили, что "внезапный срыв" поставок западной помощи рано или поздно приведет к падению способности Украины сдерживать российскую армию, и при таком сценарии российские войска смогут продвинуться вплоть до западной украинской границы.

Как отреагировали в ГУР

Представитель ГУР Андрей Черняк, комментируя эту статью, отметил, что враг действительно будет пытаться оккупировать новые территории Украины, если будет иметь такую возможность. Но он убежден, что у врага нет достаточных сил и средств для этого.

Он напомнил, что у российских захватчиков и до этого были планы по захвату украинских городов, однако они провалились.

Вдобавок глава ГУР Кирилл Буданов заверил, что сейчас у России нет планов вести войну в 2025 году.

Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет,

– отметил он.

Он отметил, что война "очень дорогая вещь" и ресурсы врага тоже не ограничены. Он подчеркнул, что у страны-агрессора нет такой поддержки мира, как у Украины, и она воюет за свой счет.

Что не так с "военной аналитикой" Bild

Следует отметить, что Россия любит мечтать об оккупации всей Украины, однако их мечты каждый раз ломаются об острые зубы ВСУ. Еще в начале полномасштабного вторжения россияне были убеждены, что сумеют захватить Киев "за 3 дня", а потом считали, что смогут захватить Харьков, и что навсегда осели в Херсоне. Однако никакой из этих планов не сбылся.

В то же время вышеупомянутое издание Bild в 2021 году пугало украинцев картой "плана захвата Украины", в которой российские войска захватили Север, Юг, Восток и центр страны. В общем, тогда издание заявляло, что в случае вторжения Россия не только быстро захватит Киев, но и около двух третей нынешней территории нашего государства.

К слову, так называемый военный обозреватель этого издания Юлиан Рёпке неоднократно прибегал к манипулятивным заявлениям и вбросам в сторону Украины. К примеру, он цинично "критиковал" президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что они "слишком берегут людей", мол, именно поэтому контрнаступление Украины продвигается "медленно".

Также именно он в прошлом году утверждал, что контрнаступление в Херсонской области якобы "провалилось". В целом от него было много сомнительных статей, на которые с радостью ссылаются российские пропагандистские издания в попытках дискредитировать ВСУ и Украину.