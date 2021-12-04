Информацию о планах Путина относительно полномасштабного наступления на Украину и направлениях возможных атак немецкое издание обнародовало со ссылкой на собственные источники среди чиновников.

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Карта потенциальной атаки Москвы

По информации, план-максимум России относительно войны против Украины "лежит в ящике, а Путин еще не решил, будет ли он реализован". Однако переброс войск, начиная с апреля 2021 года, показал, что Кремль, вероятно, склоняется к реализации планов нападения.

Представитель службы безопасности сообщил, что в случае приказа Путина российская армия может одновременно атаковать

из северного Крыма,

через оккупированные территории,

на Востоке и с Севера.

Издание пишет, что эта атака может произойти в конце января – начале февраля, если Украина и НАТО не выполнят требования президента России.

В то же время другие инсайдеры Альянса считают, что нападение может произойти в три этапа. Каждая же фаза может быть последней в операции, если Запад под влиянием вторжения изменит свои взгляды.

Направления потенциальной атаки России на Украину / Карта BILD

Детали плана Путина: первая фаза

Высокопоставленный офицер западной разведки рассказал, что во время первого этапа Путин планирует захватить Юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря".

Россия намерена использовать десантные корабли, которые перебросили с Балтийского моря в весенний регион, "для перевозки танков и войск из Крыма на окраины Одессы".

По словам другого высокопоставленного военного, в Москве планируют десантную операцию "восточнее Одессы, между селами Фонтанка и Коблево". Войска государства-агрессора собираются "продвинуться к северо-востоку от города, повернуть налево и продвинуться к Приднестровью". В результате Одесса может оказаться в окружении.

В Херсонской области вдоль Днепра будут проводить "воздушно-десантные операции спецназа", которые заблокируют мосты через важнейшую реку страны. "Из Крыма сначала будет "только" артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут заняты здесь и не смогут отбить мосты за ними".

Кроме того, уверен источник, российские танковые части, при поддержке военно-морского флота и авиации, будут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, затем разделятся и продвинутся с одной стороны в Запорожье и дальше. С другой стороны будут продвигаться в направлении Крыма.

Если это наступление удастся, весь Юг Украины окажется под контролем России.

Вторая фаза – северо-восток

Параллельно первой фазе войны российская авиация и баллистические ракеты будут пытаться ослабить военный потенциал Украины по всей стране. Танки могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву.

Они будут, в первую очередь, окружать города и отключать электричество, газ и поставки продуктов. Через несколько недель россияне могут провозгласить себя спасителями мирных жителей.

– объяснил один из офицеров.

Третья фаза – наступление на Киев

На третьем этапе армия Кремля намерена наступать на Киев. "Но это может произойти в начале войны, если этого потребуют обстоятельства", – уточнил источник.

В издании добавили, что участие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в боевых действиях под вопросом.

Впоследствии войска государства-агрессора хотят продвинуться "приблизительно к линии Коростень – Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит, и Украины".

Возможность Украины противодействовать России

Собеседники издания считают, что Украина не сможет противостоять большому вторжению России.

Один из источников заявил, что "американских противотанковых ракет Javelin не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники Bayraktar являются легкой добычей для российских боевых самолетов".

Военные считают, что для защиты Украины понадобятся западные зенитные ракеты типа "Патриот" и противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

Обратите внимание! Ранее The Washington Post со ссылкой на американскую разведку сообщил, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. В начале 2022 года Россия может применить 175 тысяч военных.

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