Украинские военные могут начать новую наступательную операцию уже даже зимой следующего года или весной. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил Павел Нарожный – военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта".

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Откуда ВСУ могут начать наступление

Немецкое издание Die Welt 16 декабря опубликовало статью, в которой говорят подготовку Украины к новому контрнаступлению в 2024 году. Связано это с тем, что прошедшее контрнаступление ВСУ вышло не таким, как планировалось, из-за недостаточных поставок оружия.

Сейчас у нас есть как минимум 3 плацдарма на левом берегу Днепра. Точно известно, что один из них – возле села Крынки. Я более чем уверен, что это плацдарм наступления,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Военный эксперт выделил две главные цели нового наступления ВСУ:

тактическая – уволить Олешки . Это районный центр через реку от центра Херсона, постоянно страдающего артобстрелами. В Олешки поставляют оружие, технику и военных исключительно одной дорогой возле Раденска. Важно перерезать этот путь и отвергнуть вражеские войска;

. Это районный центр через реку от центра Херсона, постоянно страдающего артобстрелами. В Олешки поставляют оружие, технику и военных исключительно одной дорогой возле Раденска. Важно перерезать этот путь и отвергнуть вражеские войска; стратегическая – двигаться дальше к Перекопскому перешейку (70 км). Поскольку враг не ожидал форсирования Днепра, все оборонные сооружения строил на другие участки фронта – Запорожском направлении. Соответственно наступать на этом участке фронта будет легче, тем более что зимой оккупанты не смогут ничего построить.

"Большая вероятность того, что когда мы получим современное оружие – F-16, новые Patriot – сможем властвовать в воздухе, что критически важно для нас. Враг, когда создавался этот плацдарм, использовал огромное количество авиабомб. Но даже под бомбежками плацдарм был создан. Представьте, что смогут сделать ВСУ, если они не будут под постоянными ударами", – отметил Нарожный.

Можно предположить, что наступательные действия начнутся либо при сильных морозах, которые продержатся хотя бы несколько недель, либо уже весной. На Юге Украины достаточно тепло, и как только наступит солнечная ветреная погода, земля высохнет очень быстро.

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