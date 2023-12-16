Немецкое издание Welt отмечает, что контрнаступление, которое планирует Украина на 2024 год, будет очевидно таким, как его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на это лето.

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Что говорят западные СМИ о вероятном контрнаступлении Украины

В Welt уверены, что, несмотря на то, что украинское контрнаступление явно зашло в тупик, и Запад колеблется с его поддержкой, есть признаки того, что Киев готовит план.

Издание отмечает, что многие бронированные техники, которые Украине обещали предоставить партнеры, еще не использовали. Часть техники вообще не доехала до Украины. В частности, речь идет о танках Leopard 1. Германия и союзники обещали предоставить 200 танков более старой версии. По данным Welt, Украина получила всего 30 единиц техники.

В немецком издании заявляют, что у Украины есть большие планы. Об этом свидетельствует и список вооружения, переданный украинским руководством США. Это боевые вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

По мнению немецкого эксперта по безопасности и политического советника Нико Ланге, Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Изменения в летнем контрнаступлении Украины

В издании считают, что Залужный согласился на летнее контрнаступление только по политическим соображениям. Welt отметило, что главнокомандующий не видел шансов на успех без достаточного количества авиационной поддержки. Поэтому наступление с использованием техники он заменил штурмами малыми пехотными группами.

Журналисты считают, что без механизированной поддержки быстрый прорыв был невозможен.

Такого рода замена была разумным шагом Залужного. Решив атаковать небольшими подразделениями, он сохранил жизнь своих солдат, обезопасил систему вооружения с запада и выиграл важное время.

Украина собирает ресурсы

Эксперт Ланге заявил, что Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году.

Welt добавляет, что одним из направлений наступления мог стать плацдарм в Херсонской области.

Имея необходимые истребители, ударные вертолеты и беспилотники, Украина могла бы адекватно поддерживать продвижение своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений. Это было бы контрнаступление, которое Залужный, наверное, имел в виду с самого начала,

– добавляют журналисты.

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