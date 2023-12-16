При этом украинские военные цели остаются выполнимыми. Украина отмечает, что не стоит судить обо всем ходе боевых действий только по одному этапу войны.
Смотрите также Первая пресс-конференция за время полномасштабной войны: какие циничные заявления выдал Путин
Переговоры – фикция
Глава российского МИД Сергей Лавров 15 декабря угрожающе заявил, что якобы чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будут проходить переговоры для Украины.
Заявление Лаврова свидетельствует о том, что Кремль считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории сможет оккупировать Россия, а ход войны все больше ставит Украину в более слабую позицию на переговорах,
– пишет ISW.
Также в Институте изучения войны в качестве примера приводят заявления Путина во время пресс-конференции 14 декабря. Тогда президент России повторил, что максималистические цели Кремля остаются неизменными – то есть, Москва хочет капитуляции Украины. Это лишь доказывает, что Россия не намерена добросовестно вступать в серьезные переговоры. Кремль лишь делает вид заинтересованности к переговорам, проталкивая нужные им информационные сообщения.
При этом в статье под названием "Путь к победе есть", глава МИД Дмитрий Кулеба отмечает, что украинские военные цели остаются выполнимыми, несмотря на пессимистические настроения на Западе. В комментарии он отметил, что это возможно, если достижимыми остаются три фактора:
- адекватный уровень западной военной помощи;
- быстрое развитие промышленных мощностей США, Европы и Украины;
- принципиальный и реалистичный подход к перспективам переговоров с Россией.
Несмотря на то, что контрнаступление в 2023 году не привело к "молниеносным результатам", судить весь ход войны по одному этапу не стоит. Кулеба привел в пример действия России на Востоке Украины летом 2022 года и успешные украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в качестве примера того, что один этап боевых действий не может прогнозировать развитие других.
При этом прекращение огня в результате переговоров лишь позволит России укрепить позиции, которые принесут проблемы ВСУ в освобождении территорий в будущем. Это даст оккупантам передышку для начала более интенсивной наступательной кампании в последующие годы. Институт изучения войны убеждает, что россияне используют любую паузу для подготовки к возобновлению агрессии против Украины.
Россия хочет продолжения войны
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что Россия не планирует вести боевые действия в 2025 году, но это может измениться. Вопрос в ресурсах, ведь они не бесконечны и они их придирчиво считают, хотя иногда кажется, что это не так.
- Также немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в немецкой разведке написал, что Россия хочет полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, а также дойти до реки Оскол Харьковской области до конца 2024 года. Более того, до конца 2026 года враг хочет наступать еще дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье. Тогда река выступала бы новым фронтом.
- В ГУР прокомментировали соответствующие сообщения, заявив, что россияне хотят продвигаться дальше на фронте, но не имеют достаточно сил и средств. Эти планы у них были с начала вторжения – несмотря на громкие заявления Москве не удалось их достичь. В ГУР прогнозируют, что финансов у Кремля хватит до 2025 года.