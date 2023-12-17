Особенно сложная ситуация из-за того, что температура поднимается до плюсовых значений. Из-за этого возникает грязь, что ухудшает мобильность войск.

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Погода усложняет войну

На опубликованном видео украинские военные пытаются вытащить автомобиль из грязи, которая едва не полностью поглотила колеса транспорта. В это время продолжает идти снег, что делает ситуацию труднее. На улице температура держится на отметках выше нуля, из-за чего лужи не успевают замерзать.

Условия украинских военных на фронте: смотрите видео

Ситуация на фронте: последние новости