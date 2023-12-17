Особенно сложная ситуация из-за того, что температура поднимается до плюсовых значений. Из-за этого возникает грязь, что ухудшает мобильность войск.
Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Погода усложняет войну
На опубликованном видео украинские военные пытаются вытащить автомобиль из грязи, которая едва не полностью поглотила колеса транспорта. В это время продолжает идти снег, что делает ситуацию труднее. На улице температура держится на отметках выше нуля, из-за чего лужи не успевают замерзать.
Условия украинских военных на фронте: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- 16 декабря на фронте состоялось 89 боестолкновений с врагом. Особенно тяжелая ситуация в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там защитники отбили 12 и 30 атак соответственно. Также высокая активность была и в Запорожском направлении.
- Немецкое издание Welt отмечает, что Валерий Залужный уже готовит план контрнаступления в 2024 году – он должен быть таким же, как ожидалось в этом году. В частности, Украина передала США список вооружений, которые помогут ей продвигаться.
- Украинские военные продолжают удерживать по крайней мере три плацдарма на левом берегу Херсонской области. Это может стать ключевым направлением наступления ВСУ в 2024 году. Россияне не ожидали нападения оттуда, поэтому не подготовили оборону – при поддержке авиации возможно движение.