Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман, додавши, що ціль кремлівського диктатора – короткотривале перемир'я. Після цього він з новими силами продовжить війну.
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Скільки хоче воювати Путін
Так званому російському президенту потрібна "передишка", під час якої він зможе перебудувати промисловість, економіку, зробить інші кроки, які будуть для нього вигідними. Миру він точне не прагне.
Путін веде одразу 3 війни: проти України, за відновлення російської імперії, та війну із Заходом для того, щоб знищити західну цивілізацію. Тому він не зупиниться ніколи,
– підкреслив Леонід Гозман.
Він додав, що деякі західні політики не помічають прямих аналогій з подіями, які колись відбувалися. Наприклад, у 1938 році Адольфу Гітлеру віддали Судети, які були територією колишньої Чехословаччини. Вважалося, що таким рішенням вдасться "купити вічний мир". Але насправді це закінчилось не умиротворенням агресора, а початком найстрашнішої війни в історії людства.
Те саме може відбутися зараз, якщо обставини складуться не на користь України, або якщо Україну змусять піти на укладання угод. Для Росії це означатиме тільки підготовку до нової війни та нових смертей,
– наголосив Гозман.
Останні новини про Владіміра Путіна
- Владімір Путін провів першу пресконференцію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідаючи на питання про цілі та завдання війни, диктатор сказав, що вони не змінилися. Він, як завжди, звинуватив Україну в тому, що вона не хоче домовлятися та пригрозив, що у такому випадку треба буде "вжити інші військові заходи".
- У Росії 17 грудня відбувся з'їзд партії "Єдіная Росія". На ньому "голосували" за те, щоб підтримати висування Владіміра Путіна на "виборах" у 2024 році. Так званий президент навіть виступив із промовою. У ній він наголосив на великих завданнях, які стоять перед країною, сказав, що не дозволить іншим державам втручатись у політику й традиційно звинуватив Захід у спробі нібито порушити суверенність Росії.
- "Голосування" за Путіна хочуть організувати й на окупованих територіях України. Ймовірно, так намагаються показати, що захоплення областей було легітимним. Країна-агресорка у вересні 2023 року вже проводила там регіональні вибори. У розвідці Британії повідомляли, що тоді "голосування" не було ані вільним, ані чесним.