Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Леонид Гозман, добавив, что цель кремлевского диктатора – кратковременное перемирие. После этого он с новыми силами продолжит войну.

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Сколько хочет воевать Путин

Так называемому российскому президенту нужна "передышка", во время которой он сможет перестроить промышленность, экономику, сделает другие шаги, которые будут для него выгодны. К миру он точно не стремится.

Путин ведет сразу три войны: против Украины, за восстановление российской империи, и войну с Западом для того, чтобы уничтожить западную цивилизацию. Поэтому он не остановится никогда,

– подчеркнул Леонид Гозман.

Он добавил, что некоторые западные политики не замечают прямых аналогий с событиями, которые когда-то происходили. К примеру, в 1938 году Адольфу Гитлеру отдали Судеты, которые были территорией бывшей Чехословакии. Считалось, что таким решением удастся "приобрести вечный мир". Но на самом деле это закончилось не умиротворением агрессора, а началом страшнейшей войны в истории человечества.

То же самое может произойти сейчас, если обстоятельства сложатся не в пользу Украины или если Украину заставят пойти на заключение сделок. Для России это будет означать только подготовку к новой войне и новым смертям,

– подчеркнул Гозман.

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