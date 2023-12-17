Выборы президента России намечены на март 2024 года. Однако ни о какой законности "выборов на оккупированных землях" не может идти и речи.
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Путин снова играет в "закон"
Центральная избирательная комиссия России 11 декабря заявила, что голосование на президентских выборах состоится и на оккупированных территориях Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.
Ранее Россия решила привлечь оккупированные регионы и к региональным выборам, состоявшимся в сентябре 2023 года. Разведка Британии отмечает, что, как и тогда, голосование за президента России там не будет ни свободным, ни честным.
Российские власти почти наверняка видят достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят создать впечатление легитимности вторжения России,
– отметили в Минобороны Британии.
Российская оккупационная администрация почти наверняка будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев. Это нужно оккупантам, чтобы обеспечить победу российского президента Владимира Путина в регионах со значительным преимуществом.
Выборы президента России
- Владимир Путин 8 декабря уже ожидаемо объявил, что еще раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента России. Этому процессу добавили особого пафоса, потому что его просил так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога. По его словам, он выразил желание "народа Донбасса".
- Группа избирателей уже поддержала самовыдвижение Путина – его "поддержка" насчитывает около 700 человек. Также в сети опубликовали список, кто решил присоединиться к "команде Путина". В нем, например, можно найти контрабандиста, застройщика оккупированного Мариуполя, военкоров и даже певцов.
- На съезде партии "Единая Россия" поддержали кандидатуру Владимира Путина – решение было единогласным. Также диктатор выступил с речью, где рассказывал, что Россия "должна быть сильной" и будет принимать все решения самостоятельно, "без посторонних подсказок из-за границы".