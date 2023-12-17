Выборы президента России намечены на март 2024 года. Однако ни о какой законности "выборов на оккупированных землях" не может идти и речи.

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Путин снова играет в "закон"

Центральная избирательная комиссия России 11 декабря заявила, что голосование на президентских выборах состоится и на оккупированных территориях Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Ранее Россия решила привлечь оккупированные регионы и к региональным выборам, состоявшимся в сентябре 2023 года. Разведка Британии отмечает, что, как и тогда, голосование за президента России там не будет ни свободным, ни честным.

Российские власти почти наверняка видят достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят создать впечатление легитимности вторжения России,

– отметили в Минобороны Британии.

Российская оккупационная администрация почти наверняка будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев. Это нужно оккупантам, чтобы обеспечить победу российского президента Владимира Путина в регионах со значительным преимуществом.

Выборы президента России