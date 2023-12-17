Путин, в свою очередь, поблагодарил "Единую Россию" за "последовательную поддержку" и заявил, что она важна.

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Путин выступил с очередной речью

Также не обошлось без речи диктатора. В частности, он заявил, что "масштаб исторических задач, стоящих перед Россией, требует сплочения усилий всех патриотических сил".

Он в очередной раз начал песню о том, что Россия "должна быть сильной" и будет принимать все решения самостоятельно, "без чужих подсказок из-за границы";

Традиционно он обвинил Запад во всех земных грехах и начал рассказывать о том, что кто-то нацелился на суверенность России. Однако, по словам Путина, Россия не продаст свою суверенность за колбасу. Почему-то империалисты любят упоминания о еде.

Когда состоятся "выборы" в России