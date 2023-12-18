Окупантів відправляють назад на фронт воювати із пораненнями, які не загоїлися, та навіть ампутаціями. Про це свідчать дані британської розвідки.

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Бійці підрозділу "Шторм Z"

Бійців російського підрозділу "Шторм Z" повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, й навіть після ампутацій кінцівок,

– йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, донецькі бойовики, "вагнерівці" й солдати зі "Шторм Z" після поранень отримували мінімальне лікування або їх і зовсім не намагалися поставити на ноги.

Зокрема зазначається, що, найімовірніше, до новобранців у "Шторм Z", яких звільнили з в’язниць для участі у війні, ставляться особливо погано. У більшості випадків вони не мають документів, які потрібні для доступу до госпіталів.

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