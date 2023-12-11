Спецназначенец Главного управления разведки Минобороны с позывным "Саба" рассказал в эфире "Радио Свобода", что сводная группа включает различные подгруппы. В частности, говорится о разведке, эвакуации, присмотре.
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Как Буданов без оружия взял врага в плен
"Саба" рассказал, что главный критерий успешности сделки – это то, что все люди, с которыми они шли на операцию, цели.
Разведчик прокомментировал информацию спецназовца "Лютого", который рассказал, что во время одной из задач штурмовая группа российских сил столкнулась с украинским спецподразделением.
На операции был Кирилл Буданов, по рации связавшийся с российским военным.
Они (россияне) вышли в эфир и какие-то свои условия пытались диктовать. Ответ (Буданова – 24 Канал) был таким, что они сдались в плен группой. Это действительно было,
– рассказал разведчик.
По его словам, это была целая штурмовая группа россиян – 10 – 20 человек.
Разведка показала фото с места ликвидации Кивы
Служба безопасности Украины осуществила уникальную спецоперацию по ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье 6 декабря. В частности, предателя нашли мертвым на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево.
На теле бывшего народного депутата Украины была изрезана рана на виске и гематома на левой части лица.
Украинские разведчики показали фото и видео с места происшествия. На них видно, что тело ликвидированного лежит на снегу лицом вниз. Вокруг кровь. Кроме того, источники 24 Канала показали оружие, с помощью которого ликвидировали Киву.
Киву ликвидировали в Подмосковье / Фото предоставлено 24 Канала
Также источники показали оружие, из которого ликвидировали предателя, а также отметили на карте место смерти Кивы.
Оружие, из которого ликвидировали Киву / Фото предоставлено 24 Канала
Место, где ликвидировали предателя / Фото предоставлено 24 Канала
Где ликвидировали Киву: смотрите видео