Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала объяснил, что прогнозы Буданова были правдивыми ввиду данных, которые у него были на время. Однако не реализовалось и многое из ожиданий.
Смотрите также "Ушел не по плану": в WP проанализировали контрнаступление ВСУ и сказали, с чем возникли проблемы
Почему некоторые прогнозы Буданова не оправдались
Функционал, реализующий Главное управление разведки, не стоит недооценивать. Поэтому неуместно и упреки в сторону руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, мол, не все его прогнозы сбылись.
Часто, в частности, упоминают слова Буданова о мероприятии ВСУ в Крым весной 2023 года и окончании войны до конца 2023 года.
Очевидно, что нынешняя война – это война ресурсов. Когда генерал Буданов делал соответствующие заявления, был прав, потому что были определенные расчеты и ожидания. В частности, относительно объемов военно-технической поддержки со стороны наших партнеров,
– заметил Владислав Селезнев.
Впрочем, зайти в Крым и Севастополь действительно можно было бы при условии, что Украина вовремя бы получила истребители F-16 и мощные дальнобойные ракеты. С их помощью можно было уничтожить Керченский мост и большинство военных объектов оккупантов на Крымском полуострове.
К слову, исследователи обнаружили по меньшей мере 232 таких враждебных объекта. Львиная часть из них расположена в районе главной базы черноморского флота России.
"Упрекать Буданову не стоит, потому что он владеет максимумом информации из доступной для украинских Сил обороны. Он делает соответствующие выводы, анализируя все эти данные", – подчеркнул военный эксперт.
Журналисты проанализировали прогнозы Кирилла Буданова / "Слово и Дело"
Несмотря на все Вооруженные Силы Украины будут уничтожать все враждебное на нашей территории. А в этом им, безусловно, будет помогать Главное управление разведки, Министерство обороны Украины и все военно-политическое руководство страны.
Важное из прогнозов Кирилла Буданова
- В октябре 2022 года глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что уже к концу весны 2023 года. ВСУ смогут зайти в Крым. В конце августа этого года Буданов сам прокомментировал, почему достичь цели в указанный срок не удалось. По словам руководителя ГУР, мы действительно выбились из графика, однако продолжаем идти вперед.
- 31 декабря 2022 года Кирилл Буданов заявил, что хотя Россия выношу план втянуть Беларусь в войну, таких возможностей нет ни у России, ни у Беларуси. И действительно, подобной вероятностью разве что пугали, однако открыто Беларусь в войну не вступила.
- В феврале 2023 года Буданов подчеркнул, что Украина может окончить войну до конца 2023 года. Однако в октябре 2023, глава ГУР заявил, что, к сожалению, по определенным объективным и субъективным причинам, Украина выбилась из этого графика. Относительно причин Буданов не конкретизировал, ведь это государственная тайна.