Об одном из случаев огромных потерь среди рядов оккупационного войска рассказали российские СМИ. Так, 155-я бригада вражеской морской пехоты "лишилась" половины своего личного состава за почти два года войны в Украине.

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Фактически уничтожена

Как сообщают медиа, количество раненых, погибших, а также пропавших без вести среди солдат элитной 155-й бригады морской пехоты составляют более 1450 человек. Это половина штатной численности группировки. Среди них – 234 погибших военнослужащих. СМИ отмечают, что это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Известно, что среди погибших — 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов.

Кроме того, журналисты предполагают, что на самом деле погибших в 155-й бригаде может быть больше – около 470 человек.

Что известно о 155-бригаде морской пехоты России Участвовала в боях с первых дней вторжения в Украину. "Черные береты" бригады понесли существенные потери во время боев в Киевской области. Однако самые большие потери в бригаде произошли при нескольких попытках наступления на Угледар Донецкой области Украины, с начала осени 2022 года. В Институте изучения войны уточнили, что с 24 февраля 2022 года это подразделение было фактически уничтожено. Его обновляли 8 раз.

В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты звание "гвардейской". Украинские власти обвиняют бойцов из этой бригады в совершении военных преступлений в Буче.

Враг не успевает готовить черные пакеты

В Институте изучения войны считают напрасными усилия российских властей по пополнению своего оккупационного войска в Украине свежими силами. Ведь уровень набора новых солдат, вероятно, ниже текущего уровня потерь. Аналитики утверждают, что оккупационные силы могут нести потери по всему фронту в Украине со скоростью, близкой к той, с которой Россия сейчас создает новые силы.

По данным росСМИ, с начала осени 2023 года количество погибших среди захватчиков в день выросло от 80 до 110 человек. Только за две недели оккупанты потеряли 14 старших офицеров – полковников и подполковников. Подобные потери среди высокопоставленных военных Москва несла лишь летом 2022 года, когда США начали поставлять Украине дальнобойные ракеты HIMARS. Рост смертности среди высших офицеров на этот раз журналисты объясняют штурмами Авдеевки и появлением на фронте ATACMS.