Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что нам не нужно делать слишком большую ставку на внутреннюю нестабильность в России, но ожидать ее стоит. Уже сейчас в стране-агрессоре заметно множество проблем с экономикой, войском и отношением людей к власти.
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Откуда могут появиться угрозы
"Черный лебедь может прилететь в любой момент. Например, общественное движение семей мобилизованных, которое начинает набирать обороты. Российские власти не знают, что с этим делать", – рассказал Олег Жданов.
Он добавил, что в настоящее время пропагандисты пытаются осквернить их действия и заявления, но даже пропаганда уже не справляется. Сажать этих людей в тюрьмы боятся, потому что тогда с фронта могут приехать их родственники с гранатами и автоматами.
Также реальны проблемы с экономикой. Ведь уровень инфляции не соответствует тем заявлениям, которые делает центробанк. Неконтролируемый рост цен на основные продукты – это подтверждает,
– заметил Жданов.
В российской армии распространяется дезертирство
Кремль волнует состояние войска. Командирам пока удается удерживать своих бойцов, но, по словам Жданова, только в Луганске в официальном розыске находятся 800 дезертиров. Эта цифра постоянно растет.
Оккупанты пытаются бежать на территорию России. Они пробуют спрятаться у родственников в дальних деревнях, где их никто не найдет. Это то, на что они очень надеются,
– подчеркнул военный эксперт.
Дезертирство в Крыму стало настолько распространенным, что оккупационные власти придумали новые меры контроля при пересечении Крымского моста. Ведь захватчики любым способом пытаются вернуться в Россию.
"В общей сложности все 4 часа якобы разговора Путина с обществом можно описать двумя вопросами. Первый появился на экране – "почему ваша реальность не сходится с нашей действительностью?". А второй – "как попасть в ту Россию, о которой рассказывает "Первый канал" российского телевидения. Это суть всего, что происходило в течение 4 часов", – подытожил Олег Жданов.
Атака дронов и отсутствие света: что происходит в России
- Пропагандистские СМИ сообщили о массированной атаке дронов на разные регионы России. Пишут, что беспилотники сбивали над тремя областями: Липецкой, Ростовской и Волгоградской, а перехватить якобы удалось 33 БПЛА. Традиционно сообщают об "успешной работе ПВО" и отсутствии каких-либо жертв или разрушений.
- По меньшей мере, в четырех регионах России из-за сложных погодных условий нет света и тепла. Массовые отключения электроснабжения произошли в Смоленской, Ростовской и Псковской областях. В Самаре энергетики уже неделю не могут подключить к электро- и теплоснабжению целый квартал. Жители города даже выходили на протесты, ведь температура воздуха в эти дни снижалась до 30 градусов мороза.
- Оккупанты хвастались, что смогут производить новые автомобили, используя мощности иностранных компаний, которые покинули их рынок. Однако они так и не смогли справиться с бывшим заводом Volkswagen в Калуге. После нескольких неудачных попыток россияне взяли в руки болгарки и начали пилить немецкое оборудование. Что касается персонала, то оккупанты уже уволили 1300 работников, что является более чем третью общего штата.