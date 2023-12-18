Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что уже было много мнений от аналитиков, что якобы Путин будет избегать тем войны перед выборами. Но этого не будет.

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Какой будет предвыборная кампания Путина

Как отметил Фейгин, сейчас в России все крутится вокруг войны против Украины. И очень сомнительно, что Путин будет избегать этого. Даже во время объявления о баллотировании пропагандистские СМИ писали, что его попросил это сделать оккупант и так называемый "представитель парламента" донецких боевиков Артем Жога.

Понятно, что это был "спектакль". Но он свидетельствует, что Путин не будет сторониться использовать в предвыборной кампании тему войны против Украины.

Не думаю, что военная тема уйдет. Война, как идеологический конструкт, сейчас вполне устраивает Путина. От этого все отталкивается. И законы, и работа промышленности, и борьба с санкциями. Так что война никуда не уйдет,

– сказал Фейгин.

Параллельно будут звучать привычные для Путина темы типа плохого Запада, традиционной семьи и т.д.

Обратите внимание! В 2020 году Путин внес изменения в конституцию России, которая "обнулила" его сроки. Это сделали, чтобы он мог баллотироваться на выборы в 2024 году и в 2030 году.

"Выборы" в России: коротко