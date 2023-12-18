Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что уже было много мнений от аналитиков, что якобы Путин будет избегать тем войны перед выборами. Но этого не будет.
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Какой будет предвыборная кампания Путина
Как отметил Фейгин, сейчас в России все крутится вокруг войны против Украины. И очень сомнительно, что Путин будет избегать этого. Даже во время объявления о баллотировании пропагандистские СМИ писали, что его попросил это сделать оккупант и так называемый "представитель парламента" донецких боевиков Артем Жога.
Понятно, что это был "спектакль". Но он свидетельствует, что Путин не будет сторониться использовать в предвыборной кампании тему войны против Украины.
Не думаю, что военная тема уйдет. Война, как идеологический конструкт, сейчас вполне устраивает Путина. От этого все отталкивается. И законы, и работа промышленности, и борьба с санкциями. Так что война никуда не уйдет,
– сказал Фейгин.
Параллельно будут звучать привычные для Путина темы типа плохого Запада, традиционной семьи и т.д.
"Выборы" в России: коротко
- В декабре Владимир Путин объявил, что будет идти на новые президентские выборы в 2024 году. Там сделали целый "спектакль", будто жители оккупированной Донецкой и Луганской областей просили его об этом.
- Путин решил идти на "выборы" как "самовыдвиженец". Для этого в его команду притащили военкоров, певцов и других сомнительных людей.
- В России уже заявили, что до выборов хотят приобщить и временно оккупированные территории. Это грубо нарушает международное право.