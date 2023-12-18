Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що вже було багато думок від аналітиків, що нібито Путін уникатиме теми війни перед виборами. Але так не буде.

До теми Пєсков "навангував" Путіну перемогу на виборах з 90% голосів, а потім "передумав"

Якою буде передвиборча кампанія Путіна

Як наголосив Фейгін, зараз в Росії все крутиться навколо війни проти України. І надзвичайно сумнівно, що Путін буде уникати цього. Навіть під час оголошення про балотування пропагандистські ЗМІ писали, що його попросив це зробити окупант та так званий "речник парламенту" донецьких бойовиків Артьом Жога.

Зрозуміло, що це був "спектакль". Але він свідчить, що Путін не цуратиметься використовувати у передвиборчій кампанії тему війни проти України.

Не думаю, що військова тема кудись піде. Війна, як ідеологічний конструкт, зараз цілком влаштовує Путіна. Від цього все відштовхується. І закони, і робота промисловості, і боротьба з санкціями тощо. Так що війна нікуди не піде,

– сказав Фейгін.

Паралельно лунатимуть звичні для Путіна теми на кшталт поганого Заходу, традиційної сім'ї тощо.

Зверніть увагу! У 2020 році Путін вніс зміни до конституції Росії, яка "обнулила" його терміни. Це зробили, щоб він міг балотуватися на вибори у 2024 році та у 2030-му.

"Вибори" в Росії: коротко