Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що нам не треба робити надто велику ставку на внутрішню нестабільність у Росії, але очікувати її варто. Уже зараз у країні-агресорці помітно безліч проблем з економікою, військом і ставленням людей до влади.
Дивіться також Якою буде передвиборча кампанія Путіна: Фейгін припустив головні теми
Звідки можуть з'явитися загрози
"Чорний лебідь може прилетіти будь-якої миті. Наприклад, суспільний рух родин мобілізованих, який починає набирати обертів. Російська влада не знає, що з цим робити", – розповів Олег Жданов.
Він додав, що наразі пропагандисти намагаються спаплюжити їхні дії та заяви, але навіть пропаганда вже не справляється. Саджати цих людей у тюрми бояться, бо тоді з фронту можуть приїхати їхні родичі з гранатами й автоматами.
Також реальними є проблеми з економікою. Адже справжній рівень інфляції не відповідає тим заявам, які робить центробанк. Неконтрольоване зростання цін на основні продукти – це підтверджує,
– зауважив Жданов.
У російському війську шириться дезертирство
Кремль хвилює стан війська. Командирам поки вдається втримувати своїх бійців, але, за словами Жданова, тільки у Луганську в офіційному розшуку перебувають 800 дезертирів. Ця цифра постійно зростає.
Окупанти намагаються втікати на територію Росії. Вони сподіваються сховатися у родичів у далеких селах, де їх ніхто не знайде. Це те, на що вони дуже сподіваються,
– підкреслив військовий експерт.
Дезертирство у Криму стало настільки розповсюдженим, що окупаційна влада придумала нові заходи контролю під час перетину Кримського мосту. Адже загарбники будь-яким способом намагаються повернутися назад у Росію.
"Загалом всі 4 години начебто розмови Путіна із суспільством можна описати двома питаннями. Перше з'явилося на екрані – "чому ваша реальність не сходиться з нашою дійсністю?". А друге – "як потрапити в ту Росію, про яку розповідає "Перший канал" російського телебачення. Це суть всього, що відбувалося упродовж 4 годин", – підсумував Олег Жданов.
Атака дронів та відсутність світла: що відбувається у Росії
- Пропагандистські ЗМІ повідомили про масовану атаку дронів на різні регіони Росії. Пишуть, що безпілотники збивали одразу над трьома областями: Липецькою, Ростовською та Волгоградською, а перехопити нібито вдалося 33 БпЛА. Традиційно повідомляють про "успішну роботу ППО" та відсутність будь-яких жертв чи руйнувань.
- Щонайменше у чотирьох регіонах Росії через складні погодні умови немає світла й тепла. Масові відключення електропостачання відбулись у Смоленській, Ростовській і Псковській областях. У Самарі енергетики вже тиждень не можуть під'єднати до електро- та теплопостачання цілий квартал. Жителі міста навіть виходили на протести, адже температура повітря в ці дні знижувалась до 30 градусів морозу.
- Окупанти хизувались, що зможуть виготовляти нові автомобілі, використовуючи потужності іноземних компаній, які покинули їхній ринок. Однак вони так і не змогли дати раду із колишнім заводом Volkswagen у Калузі. Після кількох невдалих спроб росіяни взяли до рук болгарки й почали пиляти німецьке обладнання. Щодо персоналу, то окупанти вже звільнили 1300 працівників, що є більш ніж третиною загального штату.