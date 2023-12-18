Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що нам не треба робити надто велику ставку на внутрішню нестабільність у Росії, але очікувати її варто. Уже зараз у країні-агресорці помітно безліч проблем з економікою, військом і ставленням людей до влади.

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Звідки можуть з'явитися загрози

"Чорний лебідь може прилетіти будь-якої миті. Наприклад, суспільний рух родин мобілізованих, який починає набирати обертів. Російська влада не знає, що з цим робити", – розповів Олег Жданов.

Він додав, що наразі пропагандисти намагаються спаплюжити їхні дії та заяви, але навіть пропаганда вже не справляється. Саджати цих людей у тюрми бояться, бо тоді з фронту можуть приїхати їхні родичі з гранатами й автоматами.

Також реальними є проблеми з економікою. Адже справжній рівень інфляції не відповідає тим заявам, які робить центробанк. Неконтрольоване зростання цін на основні продукти – це підтверджує,

– зауважив Жданов.

У російському війську шириться дезертирство

Кремль хвилює стан війська. Командирам поки вдається втримувати своїх бійців, але, за словами Жданова, тільки у Луганську в офіційному розшуку перебувають 800 дезертирів. Ця цифра постійно зростає.

Окупанти намагаються втікати на територію Росії. Вони сподіваються сховатися у родичів у далеких селах, де їх ніхто не знайде. Це те, на що вони дуже сподіваються,

– підкреслив військовий експерт.

Дезертирство у Криму стало настільки розповсюдженим, що окупаційна влада придумала нові заходи контролю під час перетину Кримського мосту. Адже загарбники будь-яким способом намагаються повернутися назад у Росію.

"Загалом всі 4 години начебто розмови Путіна із суспільством можна описати двома питаннями. Перше з'явилося на екрані – "чому ваша реальність не сходиться з нашою дійсністю?". А друге – "як потрапити в ту Росію, про яку розповідає "Перший канал" російського телебачення. Це суть всього, що відбувалося упродовж 4 годин", – підсумував Олег Жданов.

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