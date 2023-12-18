Росіяни не можуть робити якісні автомобілі

Росіяни не змогли дати раду із потужностями колишнього заводу Volkswagen у Калузі. Вони довго хизувалися, що от-от почнуть випускати нові автомобілі, але реальність виявилася геть іншою.

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Після кількох невдалих спроб росіяни таки усвідомили, що їм не під силу робити якісні автомобілі. Коли до них прийшло це розуміння, то вони просто взяли в руки болгарки та почали розпилювати німецьке обладнання. Що стосується персоналу, то його просто скорочують, змушуючи працівників писати заяви "за власним бажанням".

Впродовж останніх двох місяців керівники заводу вже звільнили 1300 працівників. Це більш як третина загального штату, і звільнення будуть продовжуватися.

Нам скасували транспорт до заводу, змушують висиджувати "простій" на заводі, і знизили зарплату. Усе обладнання просто розпилюють. Те, що дісталося у спадок від Volkswagen, просто знищене,

– бідкаються місцеві у соцмережах.

Нагадаємо, Volkswagen пішов з Росії, щоб не потрапити під санкції. Завод у Калузі перейшов до холдингу "Авілон". Росіяни хизувалися, що ось-ось запустять виробництво автомобілів, проте випустити жодну автівки з конвеєра в них так і не вийшло.