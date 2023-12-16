У росіян немає світла у щонайменше чотирьох регіонах. Ба більше, в одній з областей мешканці країни-окупантки навіть нібито перекривали дорогу.

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Росіяни сидять без світла

У Росії четвертий день йде сніг та дощ. Через мороз на дротах утворюється шар льоду, який не витримують ЛЕП,

– розповіли в Міністерстві енергетики України.

Зокрема, за даними українського міністерства, масові відключення електропостачання відбулись у:

Смоленській;

Ростовській;

Псковській області.

Окрім того, в Самарі російські енергетики вже тиждень не можуть під'єднати до електро- та теплопостачання цілий квартал. Адже там ще 9 грудня пошкодився підземний кабель. Температура повітря в області в ці дні знижувалась до 30 градусів морозу.

Російські ЗМІ навіть писали 14 грудня, що жителі Самари буцімто перекривали головне міське Московське шосе. Своєю чергою оперативні служби не увімкнути світло, а дорікнули людям, що вони "недостатньо дбали про запасні джерела опалення".

Також мешканці Махачкали, що в столиці Дагестану, нібито також заблокували рух автомобілів на проспектах Гамідова та Акушинського, адже у них також вже 4 доби немає світла та тепла. Ймовірно, ці мініпротести мешканцями країни-окупантки не допомогли й вони далі сидять без електрики.

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