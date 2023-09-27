Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час включення на CNN, інформує 24 Канал. Він вважає, що Україні потрібно більше зброї.

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Умєров застеріг росіян щодо ймовірних ударів по енергетиці

Так, глава оборонного відомства акцентував, що держава-терористка взимку зосереджуватиметься на завданні ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Але ми будемо відповідати!

– наголосив Умєров.

Щодо питань про зброю, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, Умєров відповів, що на полі бою потрібно більше зброї, яка змінить ситуацію.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру... Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!" – сказав він.



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Що кажуть в "Укренерго" про ймовірність відключення світла

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не в "Укренерго". Він заявив, що вони не планують ніяких графіків відключень світла.

"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", – запевнив Кудрицький.

Зазначимо, що раніше Кудрицький пояснював, що нові графіки відключень – це оновлені списки споживачів на випадок, якщо будуть удари по енергосистемі.