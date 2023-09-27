Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время включения на CNN, информирует 24 Канал. Он считает, что Украине нужно больше оружия.

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Умеров предостерег россиян по поводу вероятных ударов по энергетике

Так, глава оборонного ведомства акцентировал, что государство-террорист зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Но мы будем отвечать!

– подчеркнул Умеров.

Относительно вопросов об оружии, которое получает Украина от международных партнеров, Умеров ответил, что на поле боя нужно больше оружия, которое изменит ситуацию.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру... Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!" – сказал он.



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Что говорят в "Укрэнерго" о вероятности отключения света

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не в "Укрэнерго". Он заявил, что они не планируют никаких графиков отключения света.

"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", – заверил Кудрицкий.

Напомним, что ранее Кудрицкий объяснял, что новые графики отключений – это обновленные списки потребителей на случай, если будут удары по энергосистеме.