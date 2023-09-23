Наразі росіяни ведуть розвідувальну діяльність і, ймовірно, збирають інформацію саме про енергетичні об'єкти, про що в ГУР МО попереджали ще у липні. То ж далі наводимо поради щодо того, як підготуватися до холодної пори року в умовах життя поруч з країною-терористом. Що варто придбати на випадок блекауту – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Як підготуватися до блекауту: лайфхаки з виживання без світла в будинку

Запаси продуктів та води

Оскільки важко вгадати, коли саме Росія вирішить знову вдаватися до таких актів тероризму, потрібно завжди мати запас харчів та води, який можна використати під час відчутності електроенергії та водопостачання.

Насамперед варто запастися тими продуктами, які довго не псуються, якщо стоятимуть не в холодильнику. Тобто це можуть бути хлібці (або ж хліб у вигляді сухарів), печиво, цукор, сіль, крупи, їжа швидкого приготування (супи, каші, локшина тощо), консерви та консервація, згущене молоко. Якщо у вас є діти – не забудьте про смаколики для них. Крім того, не зайвим буде мати в запасі горіхи, батончики, сухофрукти чи насіння.

Коли зникає світло – водопостачання стає неможливим. Тому на такі випадки завжди потрібно мати запас технічної та питної води. Запасайтеся з розрахунком, що на 1 члена родини треба 20 літрів води на добу, з яких 3 – питної. Зберігайте воду в темному та прохолодному місці, технічну воду рекомендовано змінювати кожні 2 тижні.

Що має бути в аптечці

Найперше вам варто подбати, щоб у запасі завжди були ті препарати, які хтось із членів родини приймає регулярно. Крім того, у вас повинен бути стандартний набір для аптечок – знеболюючі, засоби проти отруєння, заспокійливі, серцеві ліки тощо.

Однак варто також звернути увагу особливо на 2 моменти. Перший – оскільки насуваються холоди і є ймовірність блекауту, зростає також ймовірність захворіти на застуду чи грип, тому варто подбати, щоб в аптечці були протизастудні засоби та жарознижуючі.

Крім того, ми з вами живемо в умовах війни, коли російські ракети чи дрони можуть прилетіти в будь-який населений пункт. Тому варто також мати в аптечках турнікет, бинт (гемостатичний або ж звичайний), атравматичні ножиці, бандаж.

Обов'язковий набір для блекауту

На випадок відсутності світла потрібно мати запас свічок та сірників, ліхтарик і батарейки до нього, ну і звісно ж павербанк.

Крім того, відсутність світла може означати також і відсутність зв'язку, тому радіоприймач зайвим не буде, адже в таких умовах радіо залишається єдиним джерелом інформації.

Також варто запастися теплим одягом – термобілизною, теплими шкарпетками, флісовими кофтами, рукавицями, шарфами, цупкими штанами і зручним та теплим взуттям. Не зайвим буде також придбати грілки.

І не менш важливо – не забувайте про дозвілля. Відсутність електрики та зв'язку й ракетні обстріли – це стрес. Для того, щоб відволіктися і щоб провести цікаво час ви можете придбати книги чи настільні ігри для всієї сім'ї. Не забувайте не тільки про фізичне, але й про ментальне здоров'я та бережіть себе!