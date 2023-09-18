Як підготуватися до тривалих відключень світла й пережити блекаут у будинку, що потрібно купити і як правильно цим користуватися, читайте у матеріалі 24 Канал.

До слова Як пережити блекаут у квартирі: дієві поради на випадок відключення світла

Що найперше треба купити

Аби якнайлегше пережити блекаут, подбайте про джерела світла. Тому купіть:

ліхтарики;

сірники;

LED-стрічки;

батарейки;

павербанки;

лампи на батарейках;

генератор.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу

До речі, генератор може значно полегшити ситуацію. Однак, встановлюйте генератор виключно на відкритому повітрі.

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Як підібрати генератор / Інфографіка 24 Каналу

Як правильно користуватися генератором / Інфографіка 24 Каналу

Як утеплити будинок

Підлога

Найпоширенішими матеріалами для утеплення підлоги є пінопласт, керамзит, піноборд та мінеральна вата. До речі, для кращого результату можна настелити під пінопласт поліетилен. Переваги такого вибору у високій теплоізоляції, доступній ціні та простому монтажі. Також для утеплення можна використати спінений поліетилен з ламінацією або фольгою.

Стіни

Рекомендована товщина утеплювача для теплоізоляції фасадів складає 120 – 150 міліметрів. Однак, жителям Півдня та Закарпаття радять використовувати десятиметровий шар утеплювача.

Завдяки своїй ціні та теплопровідності популярністю також користується пінопласт. При покупці якісного матеріалу і дотриманні технології монтажу це утеплення може прослужити десятки років.Зауважимо, що використовувати можна й інші матеріали.

Щоб утеплити будинок всередині, підійде пінопласт, екструзійний пінополістирол, пінополіуретан та ековата.

Вікна

Дешево та швидко можна заклеїти щілини силіконовим герметиком.Його наносять на стики (зовні) по периметру вікна. Однак, тільки на суху поверхню.

Також можна утеплити вікна за допомогою монтажної піни. Ще один варіант – прогумований ущільнювач, який є одним із найнадійніших варіантів для збереження тепла. Окрім того, стане в нагоді теплоощадна плівка.

Двері

Для утеплення дверей можна використати накладний ущільнювач. Також дерматин, який підходить і для дерев'яних. Однак, перед покриттям бажано утеплити двері за допомогою поролону, пінопласту або скловати. Та головне – переконатися, що ніде немає щілин, через які може виходити тепло.

Горище

Втрати тепла через дах або перекриття може становити близько 20 – 30%. Для якісного утеплення горища можна взяти мінеральну вату, полімерні та насипні матеріали. Також дуже часто використовують пінопласт, адже це найбільш економічний варіант.

Як утеплити житло / Інфографіка 24 Каналу

Якими продуктами запастися і як приготувати їжу

Подбайте про запаси продуктів, які довго не псуються, є поживними, простими та мобільними у приготування. Найперше купіть печиво, хлібці, сухарі та крекери. Також знадобляться напівфабрики, які можна залити окропом.

Зробіть запаси м'ясних і рибних консерв. Вони довго зберігаються і пройшли термічну обробку.

Купіть або зробіть сухофрукти. Також можете засушити овочі, наприклад, помідори, буряк, капусту.

Зробіть запас круп, які вам до вподоби та швидко варяться. Купіть сіль, каву, чай, цукор, олію.

Як розігріти чи приготувати їжу

Є кілька найпростіших способів зробити під час блекауту, якщо у вас електроплита або відсутній газ. По-перше, можете використати звичайні свічки-таблетки. Щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду потрібні:

каструля з невисокими стінками;

кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;

решітка для гриля;

металева миска.

Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, опісля – металеву миску з їжею.

Загальні правила користування свічками / Інфографіка 24 Каналу

Також можете використати пальник зі спиртових таблеток. Готові продаються в магазині. Втім, зробити пальник можна самостійно. Для цього знадобиться:

сухий спирт у таблетках;

низька консервна банка;

невелика ємність;

фольга.

Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, зверху на банку ємність, а на її дно – фольгу. Після цього можна гріти їжу.

Частина людей використовує газові пальники. Втім, важливо знати, що для цього обов'язково має бути витяжка. В іншому випадку продукти згоряння газу будуть накопичуватися у приміщенні.

До речі, у приміщеннях площею менше ніж 15 квадратних метрів використання газових пальників вважається небезпечним.

Як перевірити цілісність газового пальника / Інфографіка 24 Каналу

Як підготуватися на випадок відсутності газу та води

Якщо зникне газопостачання, зникне й опалення у більшості квартирах. У такому випадку слід запастися:

сухим спиртом;

туристичними примусами, тобто пальниками, завдяки яким можна приготувати їжі;

балоном з газом;

грілками. До речі, зробити їх можна власноруч за допомогою пластикової пляшки та гарячої води.

Якщо є каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, це також врятує ситуацію. Запасіться дровами, вугіллям або хмизом. Однак, такий вид опалення можливий лише у приватному будинку.

Як підготуватися до відсутності газопостачання / Інфографіка 24 Каналу

Що робити у разі відсутності води

Мінімальний запас води – на 72 години. Необхідну кількість розрахуйте відповідно до кількості членів вашої родини.

Довідка. Одній дорослій людині на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею), 10 – 12 літрів для гігієни та для приготування їжі.

Якщо ви не впевнені в якості питної води, то купіть засоби для додаткового очищення – фільтр-глечик чи таблетки для швидкого знезараження.

Питну воду можна придбати у магазині. Також її можна набрати у бюветі чи колодязі. Однак, варто прокип'ятити перед вживанням щонайменше 10 хвилин.

Технічну воду можна набрати з крана. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

Поради, якщо зникло водопостачання / Інфографіка 24 Каналу

Поради, якщо зникне Інтернет і мобільний зв'язок

У разі обстрілів та відключення світла також можуть виникнути проблеми з мобільним зв'язком. Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом.

Як налаштувати мережу іншого оператора / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Скоротіть всі розмови телефоном до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку.

Як користуватися Інтернетом під час блекауту

Щоб користуватися Інтернетом навіть за відсутності світла, використовують PON-технологією. Йдеться про волоконно-оптичний кабель. Однак, щоб Інтернет працював, буде необхідно заживити комутатор. Для цього можна використати блок безперебійного живлення з акумулятором, або ж портативні батареї.

Ще один спосіб користуватися Інтернатом навіть під час блекауту, – купити Starlink або його аналоги.

Що робити, якщо немає світла, газу та води: дивіться відео