Важливо не панікувати, а дотримуватися низки рекомендацій, що допоможуть в екстрених ситуаціях. Які продукти та предмети, перш за все, необхідно купити, розповідає 24 Канал.

До слова Як пережити блекаут у квартирі: дієві поради на випадок відключення світла

Які запаси продуктів варто зробити

Головним правилом у доборі продуктів на зиму має бути їхня здатність довго не псуватися. Окрім того, ця їжа має бути поживною, простою й мобільною у приготуванні.

Якщо світла не буде тривалий час, продукти, що мають зберігатися в холодильнику, швидко зіпсуються. Тож найперше купіть печиво, хлібці, сухарі, крекери, які довго зберігаються і які можна швидко з'їсти. Також знадобляться напівфабрики, які можна залити окропом.

Не забуваємо про цукор, горіхи, бобові. Щодо тушкованок і закруток, то вони згодяться, але лише, якщо проблеми з газопостачанням та електропостачанням тимчасові. Тому краще запастися промисловими м'ясними та рибними консервами. Вони зберігаються довше, пройшли повну термічну обробку.

Купіть або зробіть самостійно сухофрукти – родзинки, курагу, чорнослив, сушені яблука та груші тощо. До речі, також можете засушити овочі, наприклад, помідори, буряк, капусту.

Якщо ж ви запаслися водою та пальником, можете приготувати різні каші. Тож зробіть запас круп, які вам до вподоби та швидко варяться. Купіть сіль, каву та чай.

Ну й не забуваємо про олію. Її зберігаємо у скляній або пластиковій пляшці. Можна замінити смальцем, який довго не псується.

Окрім того, обов'язково зробіть запаси води – питної та для приготування їжі, а також технічної.

Важливо! Одній дорослій людині потрібно на добу 3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею), 10 – 12 літрів для гігієни та для приготування їжі. Упевніться, що у вас є запас води для себе та родини щонайменше на 72 години.

Які продукти купити на зиму / Інфографіка 24 Каналу

Що купити на випадок відключення світла

Якщо окупанти знову обстрілюватимуть енергетичну інфраструктуру, взимку можливі відключення світла. Тож краще запастися предметами, які допоможуть пережити блекаут. Зокрема, купіть:

свічки;

сірники;

ліхтарики;

батарейки;

адаптер для зарядки телефона в авто;

павербанки;

сухий спирт;

пальник.

Також стане у нагоді генератор. Однак, його можна встановлювати виключно на відкритому повітрі. Під час роботи генератор виділяє небезпечний чадний газ. Він може призвести до летальних випадків. Окрім того, генератор може вибухнути чи спалахнути.

Правила користування генератором / Інфографіка 24 Каналу

Окрім того, купіть радіо, щоб за відсутності світла, перебоїв з мобільним зв'язком та Інтернетом, вчасно дізнатися новини та не пропустити важливу інформацію.

Що покласти до аптечки

Подбайте про свою універсальну аптечку. До речі, можна придбати вже готову. Однак, важливо перевірять термін придатності медикаментів. Якщо маєте хронічні захворювання, зробіть запас необхідних вам ліків.

Також покладіть до аптечки стерильні й нестерильні рукавички, йод, спирт, бинт, вату, маску, пластирі, градусник тощо.

Засоби особистої гігієни: чим можна замінити душ

Купіть звичайні для вас засоби гігієни:

серветки сухі та вологі;

ватні диски й палички;

зубну щітку, пасту;

рідке та звичайне мило;

гігієнічні прокладки, тампони;

памперси для дітей і, за потреби, дорослих;

туалетний папір;

гель;

шампунь.

За відсутності водопостачання стане у нагоді одноразовий душ. Зазвичай, в один пакетик входить одноразова пінна губка з гелем та тонкий рушник. Аби помитися у такий спосіб, знадобиться лише 50 мілілітрів води.

Чим утеплити житло

Також до приходу зими та морозів подбайте про утеплення житла. Заклейте щілини у віконних рамах. Для додаткового утеплення наклейте на них теплоощадну плівку.

На стіни за батареями встановіть тепловідбивний екран або саморобний відбивач з алюмінієвої фольги та картону.

Як утеплити житло / Інфографіка 24 Каналу

Якщо живете у приватному будинку, можете купити різні види палива, запастися дровами, грубкою для обігріву та приготування їжі. Також допоможе генератор.

Окрім того, купіть теплий одяг, ковдри та покривала. До речі, стануть у нагоді спальники.

Запаси для домашніх тварин

Якщо у вас є домашні тварини, подбайте також про них. Зробіть запаси корму та наповнювачів для туалету. Також купіть переноску на випадок переїзду. Щодо необхідних ліків краще проконсультуватися з ветеринаром.