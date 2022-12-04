В одному з житлових комплексів Одеси спалахнув генератор. На жаль, через недотримання техніки безпеки в Україні почастішали нещасні випадки.

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Прикрий випадок в Одесі

За інформацію місцевих ЗМІ, прикрий інцидент стався на вулиці Каманіна (45 Перлина). Річ у тім, що генератор встановили у ґратах для кондиціонерів.

В Одесі загорівся житловий будинок через неправильне встановлення генератора: відео

Зверніть увагу! Генератором можна скористатися тільки на відкритому повітрі.

Правильне використання генератора не тільки забезпечить вам світло, але і знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом.

Як правильно користуватися генератором

Генератор енергії – не той прилад, який можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Генератор, використовуючи паливо, виділяє чадний газ, небезпечний для людей.

Тому генератори треба завжди ставити на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися.

Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі.

Генератор має бути встановлений щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні: стіни, вікна, тераси тощо.

Паливо для генераторів не тільки має різкий запах, але може стати причиною отруєння. Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи в закритому гаражі.

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