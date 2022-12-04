В одному з житлових комплексів Одеси спалахнув генератор. На жаль, через недотримання техніки безпеки в Україні почастішали нещасні випадки.
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Прикрий випадок в Одесі
За інформацію місцевих ЗМІ, прикрий інцидент стався на вулиці Каманіна (45 Перлина). Річ у тім, що генератор встановили у ґратах для кондиціонерів.
В Одесі загорівся житловий будинок через неправильне встановлення генератора: відео
Правильне використання генератора не тільки забезпечить вам світло, але і знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом.
Як правильно користуватися генератором
- Генератор енергії – не той прилад, який можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Генератор, використовуючи паливо, виділяє чадний газ, небезпечний для людей.
- Тому генератори треба завжди ставити на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися.
- Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі.
- Генератор має бути встановлений щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні: стіни, вікна, тераси тощо.
- Паливо для генераторів не тільки має різкий запах, але може стати причиною отруєння. Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи в закритому гаражі.