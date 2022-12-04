В одном из жилых комплексов Одессы загорелся генератор. К сожалению, из-за несоблюдения техники безопасности в Украине участились несчастные случаи.

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Досадный случай в Одессе

По информации местных СМИ, досадный инцидент произошел на улице Каманина (45 Жемчужина). Дело в том, что генератор установили в решетке для кондиционеров.

В Одессе загорелся жилой дом из-за неправильной установки генератора: видео

Обратите внимание! Генератор можно воспользоваться только на открытом воздухе.

Правильное использование генератора не только обеспечит вам свет, но и снизит риски пожара и отравления угарным газом.

Как правильно пользоваться генератором

Генератор энергии – это не тот прибор, который можно поставить в комнате или в коридоре. Генератор, используя топливо, выделяет угарный газ, опасный для людей.

Поэтому генераторы нужно всегда ставить на открытом воздухе, чтобы опасные вещества успевали выветриваться.

Продуцируя энергию, генераторы часто очень сильно нагреваются – высокая температура может стать причиной возгорания и полноценного пожара.

Генератор должен быть установлен не менее чем в 6 метрах от ближайшей поверхности: стены, окна, террасы и т.д.

Топливо для генераторов не только имеет резкий запах, но может стать причиной отравления. Не стоит заправлять генератор в закрытом помещении, например в комнате или в закрытом гараже.

Обратите внимание! На что обратить внимание при покупке генератора – читайте в материале 24 канала .