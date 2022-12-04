В одном из жилых комплексов Одессы загорелся генератор. К сожалению, из-за несоблюдения техники безопасности в Украине участились несчастные случаи.
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Досадный случай в Одессе
По информации местных СМИ, досадный инцидент произошел на улице Каманина (45 Жемчужина). Дело в том, что генератор установили в решетке для кондиционеров.
В Одессе загорелся жилой дом из-за неправильной установки генератора: видео
Правильное использование генератора не только обеспечит вам свет, но и снизит риски пожара и отравления угарным газом.
Как правильно пользоваться генератором
- Генератор энергии – это не тот прибор, который можно поставить в комнате или в коридоре. Генератор, используя топливо, выделяет угарный газ, опасный для людей.
- Поэтому генераторы нужно всегда ставить на открытом воздухе, чтобы опасные вещества успевали выветриваться.
- Продуцируя энергию, генераторы часто очень сильно нагреваются – высокая температура может стать причиной возгорания и полноценного пожара.
- Генератор должен быть установлен не менее чем в 6 метрах от ближайшей поверхности: стены, окна, террасы и т.д.
- Топливо для генераторов не только имеет резкий запах, но может стать причиной отравления. Не стоит заправлять генератор в закрытом помещении, например в комнате или в закрытом гараже.