Навіть якщо світла не буде протягом тривалого часу, можна підготуватися до такого розвитку подій, аби максимально забезпечити власне виживання у квартирі. Дієві поради про те, що потрібно мати і як правильно використовувати під час блекауту, зібрав 24 Канал.
До речі Є шанс обійтися без відключень: за яких умов Україна уникне блекауту
Що робити, якщо відключили електроенергію
Вимкніть з розеток електроприлади, аби уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Не використовуйте газові плити для обігріву: небезпека отруїтись чадним газом.
Якщо у будинку є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Також стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.
Що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео
Що купити і як підготувати техніку
За можливості, придбайте все, що може стати в нагоді, за відсутності світла. Зокрема:
- свічки;
- сірники;
- ліхтарики;
- батарейки:
- адаптер для зарядки телефона в авто;
- павербанки.
Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу
Тримайте цей екстрений комплект в доступному місці, щоб, якщо світло зникне раптово, не шукати його у темряві. Подбайте про те, щоб ваші смартфони та запасні акумулятори завжди були заряджені. Це ж стосується і ноутбуків, планшетів та іншої техніки, яка працює від батарейок чи акумуляторів. До речі, якщо відключення будуть тривалими, у нагоді стане кнопковий телефон.
Окрім того, купіть радіоприймач, за допомогою якою зможете дізнатися усю важливу інформацію. Також відкладіть готівку.
Поради, якщо зникне мобільний зв'язок
За рекомендаціями від Держспецзв'язку, у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного Інтернету до мінімуму:
- використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість;
- за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
- віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
- скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;
- вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах (налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа");
- якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
- завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці;
- встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60 – 100 метрів). Застосунки: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.
Як користуватися Інтернетом без світла
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України також розробила інструкцію, як бути в мережі навіть за відсутності світла.
Спосіб 1. Безперебійний Інтернет від провайдера
Дізнайтесь у компанії, яка надає вам послуги Інтернету, чи передбачила вона можливість доступу до мережі за відключення світла. Зокрема, є два варіанти:
- PON-технологія. При вимкненні електроенергії Інтернет продовжують надавати телеком-оператори, які використовують PON-технологію (Passive Optical Network). Безперебійність забезпечують за допомогою волоконно-оптичного кабелю.
У більшості випадків локальні провайдери використовують оптоволокно для підведення Інтернету від свого обладнання до точки розподілу Інтернету серед користувачів, тобто комутатора в будівлі. Зазвичай їх встановлюють у підвалі або на даху багатоквартирного будинку. А вже від нього прокладають з'єднання до кожної квартири. Однак, щоб Інтернет працював і без світла, цей комутатор треба "підживити". Ідеальним рішенням стане блок безперебійного живлення з акумулятором.
- ADSL-технологія. Деякі компанії мають стару технологію, яка через аналогову телефонну лінію дозволяє користуватися зв'язком та Інтернетом. Це працює завдяки мідному кабелю, до якого під'єднані домашні стаціонарні телефони. Проте, ADSL-технологія, як і телефонна лінія, працюватиме тільки у випадку, якщо заживлена/енергонезалежна автоматична телефонна станція.
Спосіб 2. Супутниковий Інтернет: Starlink або компанії-аналоги
Цей спосіб є майже 100% гарантією доступності Інтернету. Однак, є й мінуси – висока вартість та можлива низька швидкість.
Втім, щоб супутниковий Інтернет працював, теж потрібне безперебійне живлення обладнання. Окрім того, відповідні умови: широкий огляд неба без дерев та високих будівель. Найкраще – дах будівлі або відкритий балкон високих поверхів багатоквартирного дому.
Як утеплити житло
Потурбуйтесь, аби ваша квартира взимку ефективно обігрівалася й не було тепловтрат. Ефективне утеплення житла також допоможе зменшити цифри у платіжках за опалення.
Як правильно утеплити житло / Інфографіка 24 Каналу
Якими продуктами запастися на випадок блекауту
На випадок блекауту також варто подбати про запас питної води та консервів або сублімованої їжі. До речі, головним правилом у доборі продуктів має бути їхня здатність швидко не псуватися. Окрім того, їжа маю бути поживною та мобільною у приготуванні.
Які продукти купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу
Як приготувати їжу без світла
Є кілька найпростіших способів приготувати чи розігріти їжу під час блекауту.
Свічки
Звичайні свічки-таблетки можуть не лише освітити приміщення, але і стати імпровізованим "багаттям" для підігріву страв. Так-от, щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду таким способом, вам потрібні:
- каструля з невисокими стінками;
- кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;
- решітка для гриля;
- металева місткість для розігрівання.
Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, а згодом – металеву миску чи іншу місткість.
Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу
Пальник зі спиртових таблеток
У магазинах можна знайти готові пальники. Втім, якщо світло зникло вже, а пальник ви так і не купили, не переживайте, – його можна зробити. Для цього знадобиться:
- сухий спирт у таблетках;
- низька консервна банка;
- невелика ємність;
- фольга.
Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, зверху на банку ємність, а на її дно – фольгу. Після цього можна гріти їжу.
Також дехто використовує газові пальники. Однак, важливо знати, що для цього обов'язково має бути витяжка, адже в іншому випадку продукти згоряння газу будуть накопичуватися у приміщенні. До речі, у приміщеннях площею менше ніж 15 квадратних метрів використання газових пальників вважається небезпечним.
Як перевірити цілісність газового пальника / Інфографіка 24 Каналу
Як підготувати запаси води
Під час блекауту можуть бути проблеми з центральним водопостачанням. Тож завжди варто мати запаси питної та технічної води. Зокрема, необхідний запас щонайменше на 72 години.