Навіть якщо світла не буде протягом тривалого часу, можна підготуватися до такого розвитку подій, аби максимально забезпечити власне виживання у квартирі. Дієві поради про те, що потрібно мати і як правильно використовувати під час блекауту, зібрав 24 Канал.

До речі Є шанс обійтися без відключень: за яких умов Україна уникне блекауту

Що робити, якщо відключили електроенергію

Вимкніть з розеток електроприлади, аби уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Не використовуйте газові плити для обігріву: небезпека отруїтись чадним газом.

Якщо у будинку є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Також стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.

Важливо! У жодному разі не використовуйте у квартирі генератор. Його можна ставити виключно на відкритому повітрі. Під час роботи генератор виділяє оксид вуглецю, який утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Чадний газ не має кольору, запаху або смаку, тож його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів. Якщо встановити пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на балконі чи у під'їзді, чадний газ почне накопичуватися. Це може не просто завдати шкоди здоров'ю, а призвести до летальних наслідків. Окрім того, генератор може спалахнути або вибухнути.

Що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео

Що купити і як підготувати техніку

За можливості, придбайте все, що може стати в нагоді, за відсутності світла. Зокрема:

свічки;

сірники;

ліхтарики;

батарейки:

адаптер для зарядки телефона в авто;

павербанки.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Тримайте цей екстрений комплект в доступному місці, щоб, якщо світло зникне раптово, не шукати його у темряві. Подбайте про те, щоб ваші смартфони та запасні акумулятори завжди були заряджені. Це ж стосується і ноутбуків, планшетів та іншої техніки, яка працює від батарейок чи акумуляторів. До речі, якщо відключення будуть тривалими, у нагоді стане кнопковий телефон.

Окрім того, купіть радіоприймач, за допомогою якою зможете дізнатися усю важливу інформацію. Також відкладіть готівку.

Поради, якщо зникне мобільний зв'язок

За рекомендаціями від Держспецзв'язку, у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного Інтернету до мінімуму:

використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість;

за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах (налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа");

якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;

завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці;

встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60 – 100 метрів). Застосунки: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Як користуватися Інтернетом без світла

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України також розробила інструкцію, як бути в мережі навіть за відсутності світла.

Спосіб 1. Безперебійний Інтернет від провайдера

Дізнайтесь у компанії, яка надає вам послуги Інтернету, чи передбачила вона можливість доступу до мережі за відключення світла. Зокрема, є два варіанти:

​PON-технологія. При вимкненні електроенергії Інтернет продовжують надавати телеком-оператори, які використовують PON-технологію (Passive Optical Network). Безперебійність забезпечують за допомогою волоконно-оптичного кабелю.

У більшості випадків локальні провайдери використовують оптоволокно для підведення Інтернету від свого обладнання до точки розподілу Інтернету серед користувачів, тобто комутатора в будівлі. Зазвичай їх встановлюють у підвалі або на даху багатоквартирного будинку. А вже від нього прокладають з'єднання до кожної квартири. Однак, щоб Інтернет працював і без світла, цей комутатор треба "підживити". Ідеальним рішенням стане блок безперебійного живлення з акумулятором.

ADSL-технологія. Деякі компанії мають стару технологію, яка через аналогову телефонну лінію дозволяє користуватися зв'язком та Інтернетом. Це працює завдяки мідному кабелю, до якого під'єднані домашні стаціонарні телефони. Проте, ADSL-технологія, як і телефонна лінія, працюватиме тільки у випадку, якщо заживлена/енергонезалежна автоматична телефонна станція.

Важливо! Wi-Fi буде доступним, тільки якщо ви облаштуєте резервне живлення для домашнього роутера через павербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої.

Спосіб 2. Супутниковий Інтернет: Starlink або компанії-аналоги

Цей спосіб є майже 100% гарантією доступності Інтернету. Однак, є й мінуси – висока вартість та можлива низька швидкість.

Втім, щоб супутниковий Інтернет працював, теж потрібне безперебійне живлення обладнання. Окрім того, відповідні умови: широкий огляд неба без дерев та високих будівель. Найкраще – дах будівлі або відкритий балкон високих поверхів багатоквартирного дому.

Як утеплити житло

Потурбуйтесь, аби ваша квартира взимку ефективно обігрівалася й не було тепловтрат. Ефективне утеплення житла також допоможе зменшити цифри у платіжках за опалення.

Як правильно утеплити житло / Інфографіка 24 Каналу

Якими продуктами запастися на випадок блекауту

На випадок блекауту також варто подбати про запас питної води та консервів або сублімованої їжі. До речі, головним правилом у доборі продуктів має бути їхня здатність швидко не псуватися. Окрім того, їжа маю бути поживною та мобільною у приготуванні.

Які продукти купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Як приготувати їжу без світла

Є кілька найпростіших способів приготувати чи розігріти їжу під час блекауту.

Свічки

Звичайні свічки-таблетки можуть не лише освітити приміщення, але і стати імпровізованим "багаттям" для підігріву страв. Так-от, щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду таким способом, вам потрібні:

каструля з невисокими стінками;

кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;

решітка для гриля;

металева місткість для розігрівання.

Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, а згодом – металеву миску чи іншу місткість.

Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

Пальник зі спиртових таблеток

У магазинах можна знайти готові пальники. Втім, якщо світло зникло вже, а пальник ви так і не купили, не переживайте, – його можна зробити. Для цього знадобиться:

сухий спирт у таблетках;

низька консервна банка;

невелика ємність;

фольга.

Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, зверху на банку ємність, а на її дно – фольгу. Після цього можна гріти їжу.

Також дехто використовує газові пальники. Однак, важливо знати, що для цього обов'язково має бути витяжка, адже в іншому випадку продукти згоряння газу будуть накопичуватися у приміщенні. До речі, у приміщеннях площею менше ніж 15 квадратних метрів використання газових пальників вважається небезпечним.

Як перевірити цілісність газового пальника / Інфографіка 24 Каналу

Як підготувати запаси води

Під час блекауту можуть бути проблеми з центральним водопостачанням. Тож завжди варто мати запаси питної та технічної води. Зокрема, необхідний запас щонайменше на 72 години.