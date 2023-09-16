Даже если света не будет в течение длительного времени, можно подготовиться к такому развитию событий, чтобы максимально обеспечить выживание в квартире. Действенные советы о том, что нужно иметь и как правильно использовать во время блекаута, собрал 24 Канал.

Кстати говоря Есть шанс обойтись без отключений: при каких условиях Украина избежит блекаута

Что делать, если отключили электроэнергию

Выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения. Не используйте газовые плиты для обогрева: есть опасность отравиться угарным газом.

Если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял. Также следите за официальными сообщениями власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках.

Важно! Ни в коем случае не используйте в квартире генератор. Его можно ставить исключительно на открытом воздухе. При работе генератор выделяет оксид углерода, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов. Если устройство установлено в замкнутом пространстве, например на балконе или в подъезде, угарный газ начнет накапливаться. Это может не просто нанести вред здоровью, а привести к летальным исходам. Кроме того, генератор может вспыхнуть или взорваться.

Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео

Что купить и как подготовить технику

По возможности, приобретите все, что может пригодиться, при отсутствии света. В частности:

свечи;

спички;

фонарики;

батарейки:

адаптер для зарядки телефона в авто;

павербанки.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

Держите этот экстренный комплект в доступном месте, чтобы, если свет внезапно исчезнет, не искать его в темноте. Позаботьтесь о том, чтобы ваши смартфоны и запасные аккумуляторы всегда были заряжены. Это касается и ноутбуков, планшетов и другой техники, которая работает от батареек или аккумуляторов. Кстати, если отключения будут длительными, пригодится кнопочный телефон.

Кроме того, купите радиоприемник, с помощью которого сможете узнать всю важную информацию. Также отложите наличные деньги.

Советы, если исчезнет мобильная связь

За рекомендациями от Госспецсвязи, в случае обстрелов объектов связи нужно ограничить потребление мобильного интернета до минимума:

используйте фиксированные сети связи всегда, если есть такая возможность;

по возможности откажитесь от видео в пользу текстовых форматов;

отдавайте предпочтение текстовым сообщениям перед звонками и видеовызовами;

сократите все разговоры до минимума, ведь, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую;

установите ограничение трафика в настройках приложений;

выключите режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах (настройка мессенджера → Данные и хранилище или Медиафайлы → Выключите опцию "Фоновая загрузка" или в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа");

если не работает сеть вашего оператора, воспользуйтесь национальным роумингом;

загрузите всю необходимую информацию в память смартфона или запишите на бумажке;

установите на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь в случае исчезновения сети. Радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех сигнала (до 60 – 100 метров). Приложения: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Как пользоваться Интернетом без света

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины также разработала инструкцию, как быть в сети даже при отсутствии света.

Способ 1. Бесперебойный Интернет от провайдера

Узнайте у компании, предоставляющей услуги Интернета, предусмотрела ли она возможность доступа к сети за отключение света. В частности, есть два варианта:

​ PON-технология. При выключении электроэнергии интернет продолжают предоставлять телеком-операторы, использующие PON-технологию (Passive Optical Network). Бесперебойность снабжают с помощью волоконно-оптического кабеля.

В большинстве случаев локальные провайдеры используют оптоволокно для подвода Интернета от своего оборудования к точке распределения интернета среди пользователей, то есть коммутатора в здании. Обычно их устанавливают в подвале или на крыше многоквартирного дома. А уж от него прокладывают соединение к каждой квартире. Однако, чтобы Интернет работал и без света, этот коммутатор нужно "подкормить". Идеальным решением станет блок бесперебойного питания с аккумулятором.

ADSL-технология. Некоторые компании имеют старую технологию, позволяющую через аналоговую телефонную линию пользоваться связью и Интернетом. Это работает благодаря медному кабелю, к которому подключены домашние стационарные телефоны. Тем не менее, ADSL-технология, как и телефонная линия, будет работать только в случае, если питание/энергонезависимая автоматическая телефонная станция.

Важно! Wi-Fi будет доступным только если вы обустроите резервное питание для домашнего роутера через павербанк, блок бесперебойного питания или другие устройства.

Способ 2. Спутниковый Интернет: Starlink или компании-аналоги

Этот способ является почти 100% гарантией доступности Интернета. Однако есть и минусы – высокая стоимость и возможная низкая скорость.

Впрочем, чтобы спутниковый Интернет работал, тоже нужно бесперебойное питание оборудования. Кроме того, соответствующие условия: широкий обзор неба без деревьев и высоких построек. Лучше всего – крыша здания или открытый балкон высоких этажей многоквартирного дома.

Как утеплить жилье

Позаботьтесь, чтобы ваша квартира зимой эффективно обогревалась и не было теплопотерь. Эффективное утепление жилья также поможет снизить цифры в платежках за отопление.

Как правильно утеплить жилье / Инфографика 24 Канала

Какими продуктами запастись на случай блекаута

На случай блекаута также следует позаботиться о запасе питьевой воды и консервов или сублимированной пищи. Кстати, главным правилом в подборе продуктов должна быть способность быстро не портиться. Кроме того, еда должна быть питательной и мобильной в приготовлении.

Какие продукты купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

Как приготовить еду без света

Есть несколько простейших способов приготовить или разогреть пищу во время блекаута.

Свечи

Обычные свечи-таблетки могут не только осветить помещение, но и стать импровизированным "костром" для подогрева блюд. Так вот, чтобы разогреть пищу или вскипятить воду таким способом, вам нужны:

кастрюля с низкими стенами;

несколько свеч – чем больше, тем быстрее будет прогреваться блюдо;

решетка для гриля;

металлическая емкость для разогрева.

Поставьте свечи на дно кастрюли и зажгите их. После этого положите на кастрюлю решетку, а затем металлическую миску или другую емкость.

Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала

Горелка из спиртовых таблеток

В магазинах можно найти готовые горелки. Впрочем, если свет уже исчез, а горелку вы так и не купили, не переживайте, – его можно сделать. Для этого понадобится:

сухой спирт в таблетках;

низкая консервная банка;

небольшая емкость;

фольга.

Уложите на дно консервной банки сухой спирт, сверху на банку емкость, а на ее дно – фольгу. После этого можно греть еду.

Также некоторые используют газовые горелки. Однако важно знать, что для этого обязательно должна быть вытяжка, ведь в противном случае продукты сгорания газа будут накапливаться в помещении. Кстати, в помещениях площадью менее 15 квадратных метров использование газовых горелок считается опасным.

Как проверить целостность газовой горелки / Инфографика 24 Канала

Как подготовить запасы воды

Во время блекаута могут возникнуть проблемы с центральным водоснабжением. Так что всегда следует иметь запасы питьевой и технической воды. В частности, необходим запас минимум на 72 часа.