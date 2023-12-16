Російські загарбники повідомляли про роботу "ПеВеО". Про наслідки "бавовни" в Курській області з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Курській області
О пів на 4 ранку губернатор Курської області заявив, що одразу два райони – Дмитрієвський та Залізногірський перебували під "атакою дронів". Постраждалих буцімто немає.
У селі Крупець Дмитрівського району три прильоти,
– заявив Старовойт.
Зазначив, що, попередньо, у 8 будинках нібито постраждали паркани, вікна, дахи. Також "завдано удару" в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію.
Тим часом у Залізногірському районі "безпілотники" пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Аварійні бригади вже виїхали на місце для усунення наслідків.
Що ж сталося насправді, достеменно невідомо. Втім, сезон "бавовни" триває.
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