Окрім нього під час вибуху постраждали й інші пасажири автомобіля – частина зазнала важких травм. Росіяни регулярно нарощують щільність міно-вибухових пристроїв на кордоні, що, ймовірно, й призвело до таких наслідків.
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Загибель російського чиновника
Внаслідок наїзду на міну у Бєлгородській області загинув заступник голови Краснояружського району Ігор Бородаєнко. Відомо, що інцидент стався 13 грудня. Російського чиновника одразу оперативно госпіталізувати з частковою ампутацією ніг у важкому стані, однак врятувати не вдалося.
Наслідки наїзду автомобіля на міну в Бєлгородській області / російські ЗМІ
Також в автомобілі перебувало ще дві особи – голова адміністрації В'язівського сільського поселення Галина Пащенко та водій скотовоза Нуріддін Агалієв. У Пащенко діагностували мінно-вибухову травму та розрив рани м'яких тканин голови. Водій же отримав лише струс мозку та закриту травму органів грудної клітки та черевної порожнини.
Загибелі зрадників України
- У тимчасово окупованому Луганську 6 грудня загорівся автомобіль біля стадіону "Авангард".. Згодом стало відомо про підрив автомобіля депутата так званої "народної ради лнр" Олега Попова. Згодом стало відомо, що за операцією стоїть Служба безпеки України – він брав активну участь в агресії проти України.
- Того дня, прямо на День святого Миколая у Підмосков'ї знайшли мертвим державного зрадника України Іллю Киву. Спочатку росЗМІ писали, що на правій скроні в нього виявили різану рану, а на лівій частині обличчя нібито знайшли гематому. Згодом вони визнали, що в нього стріляли. Ліквідували Іллю Киву СБУ – його маршрути довго вистежували.
- Також у Луганську нещодавно підірвали Міхаїла Філіпоненка, якого призначили керувати "народною міліцією лнр". За інформацією ЗМІ у його автівці була закладена вибухівка. Цілком ймовірною є версія про підрив колаборанта своїми ж.