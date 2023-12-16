Кроме него во время взрыва пострадали и другие пассажиры автомобиля – часть имеет тяжелые травмы. Россияне регулярно наращивают плотность мино-взрывных устройств на границе, что, вероятно, привело к таким последствиям.

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Гибель российского чиновника

В результате наезда на мину в Белгородской области погиб заместитель председателя Краснояружского района Игорь Бородаенко. Известно, что инцидент произошел 13 декабря. Российского чиновника сразу оперативно госпитализировали с частичной ампутацией ног в тяжелом состоянии, однако спасти не удалось.

Последствия наезда автомобиля на мину в Белгородской области / российские СМИ

Также в автомобиле находились еще два человека – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. У Пащенко диагностировали минно-взрывную травму и разрыв раны мягких тканей головы. Водитель же получил только сотрясение мозга и закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости.

Гибель предателей Украины