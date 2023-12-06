У середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок підриву автівки помер високопоставлений окупант Олег Попов.

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Що відомо про вибух

Смерть окупанта підтвердили не тільки українські ЗМІ, а пропагандистські медіа Кремля. Вибух пролунав близько приблизно о 15:12.

Попов раніше був у складі "народної ради" незаконно створеної Росією та невизнаної псевдореспубліки Донбасу. "Депутат" квазіутворення загинув того ж дня.

Соцмережами ширяться кадри з місця подій. На скриншоті можна побачити, що легковик окупанта після вибуху згорів вщент.



Машина Попова після вибуху / Скриншот з відео

Автівка стояла біля стадіону "Авангард".

