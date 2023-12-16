Российские захватчики сообщали работе "ПеВеО". О последствиях "хлопка" в Курской области со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Курской области

В половине 4 утра губернатор Курской области заявил, что сразу два района – Дмитриевский и Железногорский находились под "атакой дронов". Пострадавших будто бы нет.

В селе Крупец Дмитриевского района три прилета,

– заявил Старовойт.

Заметил, что предварительно в 8 домах якобы пострадали заборы, окна, крыши. Также "удар нанесен" в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева. Там повреждена компрессорная станция.

Между тем, в Железногорском районе "беспилотники" повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады уже выехали на место для устранения последствий.

Что же произошло на самом деле, неизвестно. Впрочем, сезон "хлопка" продолжается.

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