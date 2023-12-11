Украинские военные 24 сентября нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курске, что в России. В результате удачной операции, которую совершило ГУР, было уничтожено командование авиаполка россиян.

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Уничтожен российский подполковник

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что в результате атаки БПЛА на международный аэропорт Курск-Восточный ликвидирован российский подполковник Александр Галь.

Успешно демобилизован подполковник Галь Александр, заместитель командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе,

– говорится в сообщении.

Что известно об атаке БПЛА на российский аэродром в Курске