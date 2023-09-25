Источники 24 Канала в украинские разведке подтверждают попадание в здание российского МВД в Курске. В разведке добавляют, что операция в Курске продолжается.

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Россияне жалуются на атаку беспилотников

В то же время российские оккупанты традиционно фантазируют об успешной работе "ПеВеО". С одной стороны, оккупанты подтверждают, что в результате атак дронов есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания.

С другой стороны, захватчики говорят, что так называемая ПВО "сработала".

Губернатор Курска заявил об атаке двух беспилотников. Один атаковал Курск, а другой упал в Курском районе. В то же время еще два беспилотника атаковали Брянскую область России.

В Курске неспокойно второй день подряд

Российские оккупанты вечером 24 сентября жаловались на атаку беспилотников в Курске. Традиционно захватчики заявляли об успешной работе ПВО.

В то же время в сети намекали на прилет по аэродрому "Халино". Что именно произошло – в сети не сообщают.

Также утром 24 сентября беспилотник попал в админздание в Курске. Оказалось, это было здание регионального управления ФСБ. Источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что Курск атаковал именно украинский беспилотник.

На этом "хлопок" для российских военных в Курске не закончился. В разведке подтвердили, что украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Курске.

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