Украинский беспилотник 24 сентября атаковал здание ФСБ России в Курске. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в разведке.

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Прямое попадание

Источник в ГУР Минобороны Украины рассказал, что украинский БПЛА поразил здание ФСБ России в Курске.

Прямое попадание,

– сказал он.

В то же время о потерях врага в результате атаки ничего неизвестно. Так называемые оппозиционные российские медиа пишут, что в здании пострадала крыша. В то же время, местные жители рассказывали, что попали в региональное управление ФСБ.

Другое российское медиа проанализировало снимки с места событий и подтвердило, что поразили именно областное управление ФСБ.

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Власти российского города заявили, что беспилотник атаковал административное здание. Жители Курска сообщали, что слышали с улицы серию взрывов, после чего в небе появился темный дым.

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