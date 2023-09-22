Россия подверглась атакам в тылу
Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании. Отмечают, что Черноморский флот России скорее всего снова подвергся серьезной атаке.
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Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой, очевидно, будут представлять стратегическую обеспокоенность для российского руководства. Это чувствительное место, поскольку здесь размещаются специальные военные самолеты и VIP-транспорт для российских лидеров.
По данным разведки, сообщения о повреждении самолета специального назначения COOT (Ил-20) особенно интересны: пока точных данных нет, но эти ценные самолеты выполняют миссии, включающие сбор электронной разведывательной информации.
В то же время враг массированно атаковал Украину
В то же время за последнюю неделю Россия неоднократно наносила дальние удары по объектам на территории Украины.
"Такая интенсивность, вероятно, является реакцией на инциденты в России и Крыму. Поскольку ситуация на фронте относительно статическая, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", — отмечают в Минобороны Британии.
Что этому предшествовало
- 21 сентября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Было выпущено 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силам ПВО удалось сбить большинство ракет. Были повреждены энергообъекты в западном и центральном регионах Украины.
- В Воздушных силах предположили, что таким образом враг начинает охотиться на объекты топливно-энергетического сектора.
- В то же время, как заявили в "Укрэнерго", выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано.
- Так что, вероятно, массовая атака могла быть действительно ответом на активизацию Украины по тылу врага.