Росія зазнала атак в тилу

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії. Зазначають, що Чорноморський флот Росії швидше за все знову зазнав серйозної атаки.

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Однак вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою, очевидно, становитимуть стратегічне занепокоєння для російського керівництва. Це чутливе місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки та VIP-транспорт для російських лідерів.

За даними розвідки, повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення COOT (Іл-20) є особливо цікавими: наразі точних даних немає, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації.

Водночас ворог масовано атакував Україну

Водночас за останній тиждень Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України.

"Така інтенсивність, імовірно, є реакцією на інциденти в Росії та Криму. Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", – зазначають у Міноборони Британії.

Що цьому передувало