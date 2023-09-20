Українські військові систематично завдають ударів по тилу окупантів у Росії та на окупованих територіях. Але також під атакою України могли бути вагнерівці у Судані. Детальніше про це розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Серія вибухів у Росії: ціллю атаки могла бути резиденція Путіна

У Росії та в окупованому Криму 20 вересня пролунала серія вибухів, хоча окупанти і запевняють, що всі цілі нібито були збиті. Зокрема, на ранок стало відомо про падіння безпілотника у Тверській області на території хімічного підприємства, що виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Мова про "Редкінський дослідний завод".

Це вже друга атака дронів на завод за останній тиждень – 13 вересня також повідомлялося про атаку по цьому заводу, внаслідок чого стався вибух.

Окрім того, у російському місті Сочі рано-вранці спалахнула сильна пожежа недалеко від аеропорту – загорівся резервуар з дизельним пальним. Місцеві жителі розповідали про вибух.

На місці події працювали десятки пожежників та багато техніки. І з приводу цієї пожежі, то в мережі вже припускають, що вона сталася, ймовірно, через атаку дрона. Але саме нафтобаза могла і не бути першочерговою ціллю, адже БпЛА впав приблизно за 25 кілометрів від офіційної резиденції російського диктатора Путіна.

Раніше російські медіа повідомляли, що у резиденції Путіна під Сочі побудована копія кабінету диктатора з підмосковної резиденції "Ново-Огарево". Показово, що на початку вересня невідомий безпілотник вже нібито збивали саме біля цієї резиденції диктатора.

На додачу у Воронезькій області загадково розбився російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися, його евакуювали. В міноборони Росії не коментують деталей інциденту та причини аварії.

Атака по аеродрому в Підмосков'ї та вибухи в Криму

Водночас у ГУР розповіли, що невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі "Чкаловський" у Московській області, суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер. Подія відбулась ще 18 вересня. Як пише ГУР, диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Гучно було і в окупованому Криму. Зокрема, потужні вибухи пролунали на узбережжі в місті Інкерман. Як зазначають місцеві телеграм-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту Росії, де зберігаються мільйони тонн пального.

При цьому пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром.

Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим. Окупаційна "влада" запевняє, що нібито успішно спрацювала ППО, але внаслідок падіння дронів все ж виникли пожежі.

Пізніше стало відомо про "приліт" у російську військову частину у населеному пункті Верхньосадове, що під Севастополем. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов каже, що всі вибухи в Криму є плановою роботою Сил оборони України.

"Народний супутник" допоміг уразити російські кораблі

У ГУР розповіли, що саме "Народний супутник" ICEYE допоміг українським бійцям у завданні ударів по Севастопольській бухті 13 вересня. У ГУР нагадали, що рівно рік тому, 20 вересня, волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.

На нього збирали гроші ледь не всі українці. За словами представників ГУР, його можливості дозволяють розвідці щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки.

У тому числі дуже важливу роль зіграв супутник в ударі по Севастопольській бухті, коли були знищені російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому "Дягілєво" у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також "працювали" українські захисники.

Експерти певні, що обидва кораблі зазнали критичних уражень. На великому десантному кораблі "Мінськ" було знищено ходовий місток, де знаходиться все обладнання – тепер корабель доцільніше порізати на метал, ніж відновлювати. На підводний човен "Ростов-на-Дону" чекає схожа доля, адже сталися влучання в районі ходової рубки і ближче до торпедних відсіків.

Чи атакувало ГУР вагнерівців у Судані

Щодо роботи ГУР, то варто додати ще одну новину, яку опублікувало видання CNN.

У столиці Судану – Хартумі – у квітні цього року почалися бої внаслідок конфлікту між двома місцевими воєначальниками: генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мохамедом Хамданом Дагало.

Хоча в країні намагалися встановити перемир'я навесні та влітку, але бої відновилися знову. Росія та її формування ПВК "Вагнера" були безпосередньо причетні до державного перевороту в Судані, підтримавши одну зі сторін та постачаючи їй зброю. Дійшло навіть до постачання бойовиками "Вагнера" ракет класу "земля-повітря".

На початку вересня російські бойовики перекинули новий конвой зброї до Судану. Частково цей конвой та військові пікапи були атаковані безпілотниками.

Журналісти CNN публікують розслідування, в якому допускають, що за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти бойовиків, яких підтримує ПВК "Вагнера" у Судані, ймовірно, можуть стояти українські спецслужби.

Операція включала серію нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки, яке отримує допомогу від "Вагнера" у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

У виданні не наводять неспростовних доказів, але додають, що це свідчить про те, що нібито війна Росії проти України вийшла далеко за межі регіону. Цікаво, що в ГУР Міноборони, реагуючи на публікацію CNN, заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію.