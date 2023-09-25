Над Курском поднялся столб дыма. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Новый "хлопок" в Курске

На камеру попал громкий взрыв, разбудивший жителей Курска утром. После этого над городом поднялся столб дыма.

Взрывы в Курске: смотрите видео



Столб дыма над Курском / фото росСМИ

Местные власти уже успели заявить, что в Курске якобы "из-за атаки украинских БПЛА" есть повреждения нескольких частных домов и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме.

Захватчики утверждают, что в городе "сработала ПВО" и якобы "пострадавших нет".

Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме,

– отметили оккупанты.

Курск накрывают мощные взрывы