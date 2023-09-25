Над Курском поднялся столб дыма. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
К теме В Курске снова сработала "пэ-вэ-о": "тревожно" на аэродроме "Халино"
Новый "хлопок" в Курске
На камеру попал громкий взрыв, разбудивший жителей Курска утром. После этого над городом поднялся столб дыма.
Взрывы в Курске: смотрите видео
Столб дыма над Курском / фото росСМИ
Местные власти уже успели заявить, что в Курске якобы "из-за атаки украинских БПЛА" есть повреждения нескольких частных домов и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме.
Захватчики утверждают, что в городе "сработала ПВО" и якобы "пострадавших нет".
Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме,
– отметили оккупанты.
Курск накрывают мощные взрывы
- Напомним, что накануне в Курске взрывы прогремели вблизи аэродрома "Халино".
- Около 20:30 24 сентября в Курске раз за сутки раздались взрывы. Российские пропагандисты утверждали, что в городе сработало "пэ-вэ-о", якобы сбившее "украинский беспилотник".
- Между тем в сети россияне сочувствуют событиям, произошедшим на аэродроме "Халино". Что именно произошло – в сети не сообщают.
- Кроме того, утром 24 сентября в сети сообщили, что беспилотник попал в админздание в Курске. Как выяснилось, это было здание регионального управления ФСБ. Кстати, источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что атаковал Курск украинский беспилотник.
- Через несколько часов в городе снова раздались взрывы. В разведке позже подтвердили, что Курск атаковал украинский беспилотник. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.