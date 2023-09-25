Над Курськом здійнявся стовп диму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми У Курську знову спрацювало "пе-ве-о": "тривожно" на аеродромі "Халіно"

Нова "бавовна" у Курську

На камеру потрапив гучний вибух, що розбудив жителів Курська вранці. Після цього над містом здійнявся стовп диму.

Вибухи у Курську: дивіться відео



Стовп диму над Курськом / фото росЗМІ

Місцева влада вже встигла заявити, що у Курську нібито "через атаку українських БПЛА" є пошкодження кількох приватних будинків та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.

Загарбники стверджують, що в місті "спрацювала ППО" і нібито "постраждалих немає".

Ще один безпілотник упав у Курському районі, вибиті шибки у приватному будинку,

– зазначили окупанти.

Курськ накривають потужні вибухи