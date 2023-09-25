Над Курськом здійнявся стовп диму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми У Курську знову спрацювало "пе-ве-о": "тривожно" на аеродромі "Халіно"
Нова "бавовна" у Курську
На камеру потрапив гучний вибух, що розбудив жителів Курська вранці. Після цього над містом здійнявся стовп диму.
Вибухи у Курську: дивіться відео
Стовп диму над Курськом / фото росЗМІ
Місцева влада вже встигла заявити, що у Курську нібито "через атаку українських БПЛА" є пошкодження кількох приватних будинків та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку.
Загарбники стверджують, що в місті "спрацювала ППО" і нібито "постраждалих немає".
Ще один безпілотник упав у Курському районі, вибиті шибки у приватному будинку,
– зазначили окупанти.
Курськ накривають потужні вибухи
- Нагадаємо, що напередодні у Курську вибухи пролунали поблизу аеродрому "Халіно".
- Близько 20:30 24 вересня у Курську вкотре за добу пролунали вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що у місті спрацювало "пе-ве-о", яке нібито збило "український безпілотник".
- Тим часом у мережі росіяни співчувають подіям, які відбулися на аеродромі "Халіно". Що саме сталося – у мережі не повідомляють.
- Окрім цього, зранку 24 вересня у мережі повідомили, що безпілотник влучив в адмінбудівлю у Курську. Як виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. До речі, джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили, що атакував Курськ український безпілотник.
- Через кілька годин у місті знову пролунали вибухи. У розвідці пізніше підтвердили, що Курськ атакував український безпілотник. Під ударом опинився нафтопереробний завод.