В воскресенье, 24 сентября, в день, когда Курск собирался праздновать День города, прилетел дрон в здание регионального отдела Федеральной службы безопасности области. В этом материале 24 Канал показывает на карте, где расположено управление.

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Атака на Курское управление ФСБ

Отметим, что от пропускного пункта Гоптовка в Харьковской области до Курска автомобильными путями ехать около 180 километров, если выбирать кратчайший маршрут.

Если измерять расстояние в воздушном пространстве, то оно в два раза меньше. Собственно, по подсчетам 24 Канала, от регионального управления ФСБ в Курске до ближайшей точки на украинской границе около 90 километров.



Какое расстояние от Курского управления ФСБ до украинской границы / Скриншот из Google maps

Обратите внимание! Федеральная служба безопасности России является самой главной спецслужбой врага. Она занимается контрразведывательной, разведывательной деятельностью и борьбой с преступностью. Украина неоднократно отмечала, что это ведомство причастно к военным преступлениям и терроризму против нашего государства.

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