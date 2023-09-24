В воскресенье, 24 сентября, в день, когда Курск собирался праздновать День города, прилетел дрон в здание регионального отдела Федеральной службы безопасности области. В этом материале 24 Канал показывает на карте, где расположено управление.
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Атака на Курское управление ФСБ
Отметим, что от пропускного пункта Гоптовка в Харьковской области до Курска автомобильными путями ехать около 180 километров, если выбирать кратчайший маршрут.
Если измерять расстояние в воздушном пространстве, то оно в два раза меньше. Собственно, по подсчетам 24 Канала, от регионального управления ФСБ в Курске до ближайшей точки на украинской границе около 90 километров.
Какое расстояние от Курского управления ФСБ до украинской границы / Скриншот из Google maps
Больше об ударе
- Источники в Главном управлении разведки подтвердили 24 Каналу, что украинский беспилотник нанес сокрушительный удар по региональному управлению ФСБ Курской области России.
- Губернатор региона оккупантов заявил, что дрон нанес удар по административному зданию в Центральном округе без упоминания о том, что под прицелом было управление спецслужб.
- В то же время факт атаки подтверждают фото и видео, что активно распространяют пользователи сети и анонимные телеграмы. Похоже, что "праздник" для жителей Курска – закончился.