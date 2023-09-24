У неділю, 24 вересня, у день, коли Курськ збирався святкувати День міста, прилетів дрон у будівлю регіонального відділу Федеральної служби безпеки області. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташоване управління.
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Атака на Курське управління ФСБ
Зауважимо, що від пропускного пункту Гоптівка у Харківській області до Курська автомобільними шляхами їхати близько 180 кілометрів, якщо обирати найкоротший маршрут.
Якщо вимірювати відстань у повітряному просторі, то вона у два рази менша. Власне, за підрахунками 24 Каналу, від регіонального управління ФСБ в Курську до найближчої точки на українському кордоні близько 90 кілометрів.
Яка відстань від Курського управління ФСБ до українського кордону / Скриншот з Google maps
Більше про удар
- Джерела в Головному управлінні розвідки підтвердили 24 Каналу, що український безпілотник завдав нищівного удару по регіональному управлінню ФСБ Курської області Росії.
- Губернатор регіону окупантів заявив, що дрон завдав удару по адміністративній будівлі в Центральному окрузі без згадки про те, що під прицілом було саме управління спецслужб.
- Водночас факт атаки підтверджують фото й відео, що активно поширюють користувачі мережі та анонімні телеграм-канали. Схоже, що "свято" для жителів Курська – закінчилось.