Перший випадок "бавовни" був наслідком удару БпЛА по адміністративній будівлі у Центральному окрузі Курська. Місцеві чули серію вибухів, після чого в небі з'явився темний дим.
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Святковий день вражає Курськ
Місцеві телеграм-канали Курська повідомляють про ще один приліт у місто. Вони пишуть, що після голосного "хлопка" над містом височіє стовп диму та чути вибухи. Нібито це є наслідком збиття одного дрона десь за межею міста під час другої хвилі атаки.
Раніше повідомлялося про удар по будівлі, де розміщувалася російська ФСБ. Джерела у розвідці повідомляють, що було "пряме влучання".
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Цікаво, що попри такі "веселощі" влада Курська не планує скасовувати святкування дня міста. Прильотом по адмінбудівлі займаються оперативні служби, а люди в цей момент можуть продовжувати відпочинок. Мер міста запевнив, що все під контролем і рятувальники, пожежники, медики, поліцейські та добровольці нібито забезпечують безпеку.
Постійна "бавовна" на території Росії
- Перед цим безпілотники завітали до Курська у ніч на 22 вересня – тоді росіяни повідомили про збиття двох дронів. Також про атаки повідомляли у Краснодарській області та Тулі.
- Декілька днів тому на аеродромі "Чкаловський" у Московській області Росії підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н. У ГУР повідомили, що для цього невідомі заклали вибухівку.
- Того ж дня стало відомо про масштабну пожежу на нафтобазі неподалік аеропорту у Сочі. Площа пожежі становила близько 100 квадратів, а причиною став удар дроном-камікадзе.