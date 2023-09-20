Вранці 20 вересня у Сочі трапилася велика пожежа. Неподалік аеропорту в Адлері палала нафтобаза, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни бідкаються про безпілотник
За даними російських ЗМІ, причиною займання резервуара з дизельним паливом стала атака безпілотника. Дрон-камікадзе нібито врізався у нафтобазу.
Росіяни кажуть, що, мовляв, наразі пожежу вже вдалося ліквідувати. На місці працюють співробітники слідчого комітету та спецслужб.
Нагадаємо, надзвичайна ситуація сталася близько 5:15 ранку. Над містом здійснявся величезний стовп диму. А місцеві повідомляли про звук вибуху.
Згодом окупанти заявили, що в Адлерському районі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Росіяни стверджують, що спалах нібито міг стати наслідком атаки безпілотника. Площа пожежі становила близько 100 квадратів, зазначали пропагандисти.
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- 17 вересня росіяни жалілися, що, мовляв, невідомі безпілотники атакували нафтобазу в Орлі. Там спалахнула потужна пожежа.
- Протягом двох днів жителям Шебекіно було страшнувато. 17 вересня там лунала сирена. Місцеві ЗМІ писали про приліт на одне з підприємств міста. В адміністрації тим часом спочатку заперечили будь-які прильоти, а потім визнали потрапляння одного снаряда на територію промислового підприємства за межею житлової забудови. Ввімкнення сирени там назвали "технічною помилкою".
- Вибухи у місті лунали і 19 вересня. Наразі відомо, що "прибульцям" вдалося пошкодити лінії електропередачі.