Російські ЗМІ пишуть, що у Шебекіно було неспокійно. Там пролунала сирена, а місцеві пабліки писали про приліт на одному з підприємств міста, передає 24 Канал.
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Росіян просили пройти в укриття
У Білгородській області лунала сирена, тож місцеві телеграм-канали писали, що потрібно пройти в укриття. Адміністрація спочатку ніяк не коментувала інцидент, а потім таки повідомила, що "прильотів на територію міста не зафіксовано".
У Шебекіно лунала сирена: дивіться відео
Є приліт одного снаряда на територію промислового підприємства за межею житлової забудови,
– написав голова Шебекінського округу Володимир Жданов.
Він також зазначив, що постраждалих немає, а обстеження щодо руйнувань "проводитиметься вдень".
Ввімкнення сирени голова округу назвав "технічною помилкою".
Вибухи у Росії: останні новини
- Російські загарбники вкотре побідкались через нібито нову атаку на стратегічний аеродром "Шайковка". Він розташований у Калузькій області. Традиційно, в атаці вже встигли звинуватити Збройні Сили України. Однак варто зауважити, що жодних відео- чи фотопідтверджень цієї інформації наразі немає.
- Уночі 17 вересня у Росії було неспокійно через атаку нібито "українських" безпілотників. У московських аеропортах знову оголосили режим "килим", а в Московській області зафіксували гучну "бавовну". Судячи з аналізу повідомлень російських пропагандистів, "весела ніч" була в кількох регіонах Росії. Зокрема, "дронопад" фіксували в чотирьох областях Росії: Московській, Тульській, Орловській та Вороженжській. Окупанти бідкаються, що дрони намагалися атакувати Москву.
- Як розповідають російські ЗМІ, що вибух пролунав у Кургані на заводі "Ростеха". Це підприємство займається виробництвом військової техніки. За наявною інформацією, вибух стався 13 вересня. Відомо, що сталися вибухи парів гасу під час зварювальних робіт у цеху зі складання паливних баків для БМП "Курганмашзаводу".